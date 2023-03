Travessia: Ari se torna o principal suspeito de ter planejado o atentado contra Guerra

Na novela "Travessia", exibida pela Globo, Ari (Chay Suede) conseguiu chegar onde queria ao roubar as ações da construtora, mas não esperava que, com isso, tantos outros problemas fossem aparecer pelo caminho. Após Moretti (Rodrigo Lombardi) ter implantado uma nota falsa dando a entender que ele foi o responsável pelo atentado contra Guerra (Humberto Martins), as suspeitas contra o filho de Núbia (Drica Moraes) aumentaram ainda mais, já que o pai de Chiara (Jade Picon) nega ter transferido as ações para o golpista, que agora é investigado pela polícia.

O vilão foi chamado para depor na delegacia, já que agora está na mira da Justiça. No local, ele informou às autoridades que só ficou sabendo sobre o atentado após a perícia da polícia no carro. Antes disso, segundo o filho de Núbia, ele e o restante da família de Guerra acreditavam que tudo tinha sido um acidente.

Após isso, o vilão ainda diz ao delegado que todos achavam que a bomba tinha sido implantada por Moretti, inimigo número um de Guerra, desde que ele soube do caso do empresário com Débora (Grazi Massafera). “Se tem uma pessoa interessada em fazer seu Guerra desaparecer era ele”, afirma Ari.

“Não só ele. Você ganharia mais do que ele nisso. Ele já está praticamente condenado, a culpa naquele caso dos hackeamentos já foi comprovada. Então, só teria a ganhar do ponto de vista da vingança. Já você, não”, responde o delegado.

O delegado então informa ao novo acionista que está por dentro do processo movido pelo pai de Chiara contra Ari, pela apropriação das ações da empresa.

Para se defender, o ex-noivo de Chiara reforça que se tornou sócio por vontade de Guerra, versão inventada por ele e que até agora só convenceu Núbia. Em seguida, ele pergunta ao delegado se está encrencado e o profissional garante que o maranhense "está bastante".

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)