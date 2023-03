Travessia: Chiara pede que Dina acione os seguranças para afastar Ari

Em Travessia, Ari (Chay Suede) segue tentando convencer Chiara (Jade Picon) de que as ações em seu nome foram transferidas por Guerra (Humberto Martins). A influenciadora não acredita e está destinada a se vingar do ex-noivo, que insiste em persegui-la para explicar sua versão. Desta vez, o filho de Núbia (Drica Moraes) fica em frente ao prédio de Júlia (Nathália Falcão), melhor amiga da garota, para conversar com Chiara.

Chiara fazia uma visita à amiga e fica chocada ao descer do prédio e dar de cara com o golpista, que aguardava por ela em frente ao local. Ao ver a garota, Ari pede uma chance para ser ouvido por ela.

A filha de Guerra ignora a presença do maranhense, entra no carro e vai embora para a mansão onde mora com o pai. Destinado a conversar com a ex-noiva, o filho de Núbia a segue até o local, deixando a garota irritada.

Após ver que o rapaz não iria desistir, Chiara liga para Dina (Renata Tobelem) e pede que a secretária acione a equipe de seguranças do condomínio para tirar Ari de perto dela.

"Calma aí, amigo! Qual é a perturbação que eu estou fazendo? Vou entrar, não", diz o golpista.

Quando chega em casa, a influenciadora desabafa com Dina sobre a cena feita pelo pai de Tonho e pede que a secretária não conte nada do que aconteceu para Guerra, que ainda se recupera da cirurgia.

"Peguei um ranço do Ari. Não consigo nem olhar a cara dele! Dá vontade de me esbofetear no espelho, só de pensar como eu fui burra! Burra!", fala Chiara.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)