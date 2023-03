Travessia: Chiara aborda Leonor e Guida após ouvir conversa sobre Débora

Em meio ao caos enfrentado por Guerra (Humberto Martins), após o golpe dado por Ari (Chay Suede), Chiara (Jade Picon) recebe uma informação que pode deixar o empresário ainda mais preocupado. Sem querer, a influenciadora ouve uma conversa entre Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo), onde a dupla menciona o nome de Moretti (Rodrigo Lombardi) e Débora (Grazi Massafera). Chiara, que desconhece a própria mãe, fica curiosa para descobrir mais detalhes sobre o assunto.

As irmãs conversam em uma das salas da construtora e nem se dão conta de que a filha de Guerra ouve tudo sobre o assunto evitado a todo momento por ele. Em um trecho da conversa, Leonor aconselha a irmã a superar a relação com Moretti, mas Guida fica irritada ao ouvir a tia de Rudá (Guilherme Cabral) falar que, no passado, o empresário “não era tão cafajeste quando se revelou agora”.

“Ah, não era, não? Traiu o amigo, abandonou a Débora grávida para morrer. E não era tão cafajeste ainda, não?”, dirá Guida, sem perceber que Chiara acabou de entrar.

Curiosa, a filha de Guerra pergunta às duas quem é Débora e se ela é a mãe de Ivan (Drico Alves), filho abandonado por Moretti. Mas o que a garota não sabe é que esse suposto filho não passou de mais uma armação de Guida para irritar o ex-marido e que é ela a verdadeira herdeira do milionário.

Assim que percebe o problema, Guida alerta Leonor e tenta mudar de assunto perguntando para Chiara como está a empresa depois que Ari tomou posse das ações de Guerra.

“Não! Gente, por que vocês estão desviando o assunto? Quem é essa Debora? Como foi essa história do Moretti ter abandonado o filho que vocês estavam falando? Fico tão impressionada com essa história, porque eu não tenho mãe... será? Acho que é por isso!”

Logo em seguida, Chiara deixa o local e Guida fica desesperada ao lembrar que o atual namorado pediu para ela nunca tocar no nome de Débora perto da filha.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)