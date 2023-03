Travessia: Chiara descobre que está grávida de Ari

Obrigada pelo pai, Chiara foi parar no hospital para investigar as frequentes tonturas que vinha sentindo. A influenciadora tentou esconder de Guerra até onde pôde, mas chegou o dia em que ela passou mal na frente do empresário e foi hospitalizada. No local, a ex-noiva de Ari recebeu uma notícia inesperada e descobriu que não está doente e sim grávida.

VEJA MAIS

Chiara foi internada e recebeu a companhia de Cidália enquanto aguardava o resultado dos exames solicitados pelo médico. Preocupada, a assessora de Guerra pergunta se o estado de saúde da jovem é preocupante e é a primeira a saber que Chiara está gestante.

Chocada com a informação, Cidália indaga o profissional e pergunta se ela está realmente grávida. Neste momento, a filha de Guerra aparece na sala e se assusta ao descobrir que estão falando sobre ela. “Quem está grávida? Eu?”, pergunta a garota.

A ex-noiva de Ari fica irritada com a gravidez, já que agora ela e Ari não possuem qualquer relação por ela estar desconfiada de que ele roubou as ações da empresa de Guerra. Confusa com o que acabou de ouvir, a influenciadora põe um ponto final na conversa e pede para deixar o hospital.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)