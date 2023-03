Travessia: Ari promete vingança contra Brisa

Os planos de Ari (Chay Suede) não estão saindo como ele imaginava. Primeiro, o arquiteto tentou convencer Chiara (Jade Picon) de que não deu um golpe na construtora, mas nada do que disse convenceu a influenciadora. Desta vez, o golpista pretende se vingar após ver que suas ameaças foram em vão e Brisa (Lucy Alves) foi à delegacia depor contra ele.

VEJA MAIS

Irritado em ver que não conseguiu o apoio de Brisa no caso das ações da construtora, o filho de Núbia (Drica Moraes) mostra para Gil (Rafael Losso) a cópia do depoimento da maranhense, onde ela afirma que o arquiteto foi ao hospital onde Guerra (Humberto Martins) estava internado, além de contar que recebeu ameaças do ex-marido para não se envolver.

"Sabe o que Brisa quer? Me ver preso. É isso que ela quer: limpar o caminho, me tirar da frente para ter o Tonho de volta.", afirma Ari.

Gil tenta aconselhar o amigo de que a melhor opção é deixar a maranhense em paz, para que ela não piore ainda mais a sua situação no caso das ações. O golpista não dá ouvidos e promete se vingar da mãe de Tonho (Vicente Alvite).

"Não vou deixar barato, não! Posso ferrar com ela sem nem precisar chegar perto. Ela espere para ver!", garante Ari.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)