O Rei do Gado: Indiozinho Uerê faz pedido para Donana e Zé do Araguaia

Donana (Bete Mendes) se emociona com Uerê (Pedro Gabriel) nos últimos capítulos de ‘O Rei do Gado’, novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Depois de muitos desentendimentos, os dois terão um final feliz na trama, deixando Zé do Araguaia (Stênio Garcia) e Bruno (Antônio Fagundes) surpresos com o pedido do menino.

Após o nascimento de seu filho com Luana, interpretada por Patrícia Pillar, Bruno registra a criança com o nome Felipe Berdinazi Mezenga e vai até a fazenda de Araguaia para ter uma conversa com o funcionário. Bruno tem um longo bate-papo sobre a parceria e dedicação do companheiro por anos, e informa que vai dar três mil cabeças de boi para Zé.

Em certo momento, Uerê se aproxima e fala sobre o desejo de ir para Ribeirão estudar e, um dia, ajudar o pai a administrar os negócios. Zé fica surpreso com o garoto e o patrão brinca que vai levá-lo quando for embora.

O indiozinho fica alegre e fala com Donana sobre o pedido, deixando a mulher arrasada por ir embora. Antes de partir, Uerê faz uma declaração para a cozinheira ao chamá-la de mãe. “Meu coração de mãe tá batendo apressado porque mãe Donana tá agoniada. Porque Uerê vai embora”, confessa à esposa de Zé do Araguaia. “Uerê vai embora com a cabeça, mas deixa o coração com mãe Donana”, responde o menino. Em seguida, a mãe diz que Uerê é o filho que ela nunca teve e os dois ficarão abraçados.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)