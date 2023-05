O Rei do Gado: Geremias se despede da sobrinha Rafaela; veja o capítulo

Após ser desmascarada e ter sua verdadeira origem revelada por Geremias (Raul Cortez), a farsante Rafaela, interpretada por Glória Pires, vai embora da fazenda do tio, deixando tudo para trás.

Nos capítulos finais de ‘O Rei do Gado’, novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, Geremias decide mandar a falsa sobrinha embora depois de descobrir todas suas mentiras e crimes, incluindo um atentado contra ele mesmo. Mesmo decepcionado com as atitudes de Rafaela, o cafeicultor doa a fazenda que foi de Bruno (Antônio Fagundes) e uma quantia em dinheiro para que a pilantra nunca mais pise em sua terra.

Os dois fizeram um acordo sobre o assassinato do Doutor Fausto (Jairo Mattos), onde Rafaela mantém o segredo de que Geremias é o verdadeiro assassino do advogado e ele dá uma valiosa quantia em dinheiro para a mentirosa. Antes de partir, o italiano retira o nome da esposa de Tavinho (Guilherme Fontes) do testamento, já que ela não possui o sangue dos Berdinazzi, e coloca o do verdadeiro sobrinho, Giuseppe (Emilio Orciollo Neto).

Na despedida, o rival de Bruno não consegue esconder o sentimento que ainda tem com a farsante. “O senhor pode ficar tranquilo que aquele seu segredo vai morrer comingo”, diz a vilã. Geremias a manda embora e pede para que não volte mais. “Só se o senhor me chamar de volta”, rebate a interesseira. O italiano diz que morrerá antes disso e Rafaela se despedede de Judite (Walderez de Barros).

“Apesar de tudo, o senhor gosta dela, né?”, pergunta a funcionária. “Esse remorso eu não vou carregar comigo”, conclui Geremias, chorando.

