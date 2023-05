Vai Na Fé: Lui Lorenzo demite Wilma e anuncia pausa na carreira

No capítulo desta quarta-feira (17), da novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Lui Lorenzo (José Loreto) fica totalmente desmotivado e chocado depois que Sol (Sheron Menezzes) recusa o seu pedido de casamento. E ainda mais decepcionado após descobrir que a dançarina e Wilma (Renata Sorrah) tinham um contrato que a impedia de se relacionar com ele. Após essa descoberta, o artista decide demitir a mãe e fazer uma pausa nos shows.

O artista reúne a banda e acaba pegando todos de surpresa ao informar as mudanças. “Eu reuni vocês aqui porque as decisões que eu tomei não afetam só a minha vida. Minha mãe, Wilma Campos, não é mais empresária da banda de Lui Lorenzo. O Vitinho é o novo empresário e produtor. Ele responde pela equipe a partir de agora.”

Vitinho (Luis Lobianco) fica sem jeito ao perceber que agora substituirá a "chefuda" no cargo, e Wilma, que nunca aceita ser contrariada, chama Lui de ingrato.

O astro pop nem dá ouvidos à mãe e continua o que tem para dizer, deixando os funcionários sem entender nada. “Estão todos de férias por tempo indeterminado, enquanto eu tento entender o que fazer com toda essa angústia. Vou usar esse tempo para pensar em mim e no que fazer da minha vida", informa o ex de Sol.