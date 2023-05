Vai Na Fé: com ajuda de Ludmilla, Lui Lorenzo pede Sol em casamento durante show

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Lui Lorenzo (José Loreto) não aguenta mais manter o amor por Sol (Sheron Menezzes) em segredo. Durante um show com participação de Ludmilla, o filho de Wilma (Renata Sorrah) deixou todos chocados ao se declarar e pedir a namorada em casamento, mesmo sem saber o verdadeiro por quê da dançarina não querer tornar pública a relação.

O fã de Lulu Santos preparou tudo antes da apresentação e pediu o apoio de Ludmilla para colocar o plano em prática. A cantora é chamada ao palco por Lui e começa a cantar "Garota Nota 100", música que Sol costumava dançar no palco do baile funk do Nei Nei.

Enquanto Ludmilla canta, o namorado de Sol começa a se preparar para pedí-la em casamento e segura o anel que estava guardado no bolso. De repente, a música para e Ludmilla avisa que Lui tem um recado para dar antes da música acabar.

Lui Lorenzo pede para o público acender as lanternas dos celulares e se ajoelha na frente de Sol. “Solange da Silva, você é um canhão de luz na minha vida, a mulher dos meus sonhos, meu amor, minha paixão, você aceita se casar comigo?”, se declara.

Além de Sol, que fica paralisada, sem saber o que dizer, Ben (Samuel de Assis), Bruna (Carla Cristina Cardoso), Jenifer (Bella Campos), Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhete) estão na plateia e também ficam chocados com o pedido.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)