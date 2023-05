'Nunca vi mulher mais bonita', diz Helena ao ver Clara de visual novo em 'Vai Na Fé'

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Clara (Regiane Alves) começou a gostar mais de si desde que se aproximou e passou a receber conselhos de Helena (Priscila Sztejnman). A personal sempre aconselha a ex-modelo a sair do relacionamento abusivo que mantém com Theo (Emilio Dantas), que só está casado por causa das empresas da esposa. Desta vez, a mãe de Rafa (Caio Manhente) quer mudar o visual para sentir que existem mudanças acontecendo dentro dela e decide cortar e pintar os cabelos.

Clara vai ao salão de beleza acompanhada de Helena, que explica para a ex-modelo que o processo pode ajudá-la a perceber que agora ela é uma mulher forte, que está em processo de descobertas e se amando mais.

Assim que o cabeleireiro finaliza os procedimentos, o resultado do trabalho é um visual mais moderno, com mechas loiras, cabelos repicados e mais curtos. "Eu amei. Não. Não é que eu amei. Eu estou me sentindo eu mesma de novo", observa Clara, ao se olhar no espelho.

"Acho que eu nunca vi mulher mais bonita na minha vida", diz Helena, ao observar os detalhes da transformação da mãe de Rafa.