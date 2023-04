O Rei do Gado: Geraldino é pressionado e entrega assassino de Ralf

Um dos principais mistérios de ‘O Rei do Gado’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, é o assassinato de Ralf (Oscar Magrini), personagem que ganhou destaque na trama por ser amante de Léia (Silvia Pfeifer), Suzane (Leila Lopes) e Marita (Luciana Vendramini).

No folhetim de Benedito Ruy Barbosa, o filho de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) é o principal suspeito do crime após ter descoberto a traição da mãe com o pilantra.

Após ser descoberto como amante de Suzane, o garanhão é espancado por capangas de Orestes (Antônio Parreiras), na praia do Guarujá e posteriormente, enterrado vivo por um misterioso assassino. Durante a investigação, Geraldino (Marcelo Galdino), funcionário de Marcos Mezenga (Fábio Assunção), é questionado por policiais e entrega o patrão.

Na delegacia, o rapaz é interrogado pelo delegado Valdir (Tadeu di Pietro) e detetive Clóvis (Amilton Monteiro). “Nós vimos aqueles dois sujeitos cercando caminho pro Ralf não fugir. E vimos seu Orestes dentro do barco forçando ele a beber”, disse o funcionário.

Geraldino revela que depois de uma certa hora, o pilantra desabou e os dois sujeitos o colocaram dentro de um barco, as luzes se apagaram e aparentemente, foram dormir. “O seu Marcos me pediu e eu arranjei um barco para ir atrás daquele iate. Fui pilotando, porque ele não queria perder de vista”. O investigador revela que Ralf morreu afogado, e não pela surra. Geraldino acusa os cúmplices pelo crime e após a confissão, o delegado o prende por omissão de socorro, com a intenção de conversar com Marcos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal, Felipe Saraiva)