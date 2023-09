Mulheres Apaixonadas: Vanessa Gerbelli relembra cena emblemática e reencontro com Bruna Marquezine

Em ‘Mulheres Apaixonadas’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, Bruna Marquezine e Vanessa Gerbelli conquistaram o público com o papel de Salete e Fernanda, respectivamente.

Na trama, a mãe e a filha passam por maus bocados e, eventualmente, a trágica morte da ex-prostituta, que se tornou uma das cenas mais lembradas da teledramaturgia brasileira.

Além do mais, a paternidade de Salete é um dos mistérios da trama. Fernanda, ex-namorada de Téo (Tony Ramos) esconde que a garota e Lucas (Victor Cugula) são filhos biológicos do músico.

Após 20 anos da exibição original, vários momentos são lembrados e, sem dúvidas, apreciados. Para Vanessa Gerbelli, a cena da morte foi a mais marcante.

“Sem dúvida a cena do tiro e a cena da morte da personagem no hospital. Tive uma catarse ali, não conseguia parar de chorar. O diretor teve que pedir pra eu me controlar porque meu rosto estava vermelhíssimo e inchado”, contou a atriz em entrevista.

Gerbelli também falou sobre a honra de contracenar com Bruna Marquezine, que estrou recentemente o filme internacional 'Besouro Azul', da DC Comics. Em 2022, ambas participaram da série da Netflix ‘Maldivas’, onde também interpretaram mãe e filha. “A Bruna sempre foi adorável. Bem-humorada, doce, divertida e carinhosa. Em ‘Maldivas’ continuou a mesma coisa!”, completou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)