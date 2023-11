'Mulheres Apaixonadas': Quem é o autor da novela da TV Globo?

Exibida originalmente em 2003, a novela "Mulheres Apaixonadas" foi um grande sucesso da TV Globo nas telinhas dos telespectadores, com um recorde de audiência de 59 pontos de média. Retratando várias histórias de amor e vingança, a obra foi escrita pelo autor Manoel Carlos, que escreveu um núcleo de protagonismo de Helena (Christiane Torloni), em torno de seus 40 anos.

Além de sua principal autoria, a escrita do roteiro da novela também teve colaboração de Maria Carolina, uma de suas filhas e colaboradora em diversas obras, Fausto Galvão e Vinícius Vianna.

Quem é o autor da novela "Mulheres Apaixonadas"?

Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, nascido no dia 14 de março de 1933, em São Paulo, é um autor, escritor, diretor, produtor e ex-ator brasileiro. Também conhecido simplesmente como Maneco, é pai da atriz Júlia Almeida e da roteirista de novelas Maria Carolina.

O autor enfrentou a morte de três filhos: o dramaturgo e ator Ricardo de Almeida, que morreu em 1988 em decorrência de complicações de HIV, com quem coescreveu O Cometa; o diretor Manoel Carlos Júnior, que morreu em 2012 após um ataque cardíaco e o estudante de teatro Pedro Almeida, de 22 anos, falecido de mal súbito em 2014, em Nova York.

Novelas

A partir da década de 1990 suas obras ficaram famosas por retratar a burguesia carioca contemporânea, principalmente no bairro do Leblon.

Em 1991, o autor entrou para o time da Rede Globo, onde escreveu famosas telenovelas, sendo elas:

História de Amor ( 1995 );

1995 Por Amor (1997 );

Laços de Família (2000);

Mulheres Apaixonadas (2003);

Páginas da Vida (2006);

Viver a Vida (2009);

Em Família (2014).

Com "Mulheres Apaixonadas", Manoel Carlos ganhou os prêmios:

Troféu Leão de Ouro" (atual "Troféu Leão Lobo"), em 2003, como Melhor Novela;

Prêmio Extra de Televisão, em 2003, como Melhor Novela;

Troféu Imprensa, em 2004, como Melhor Novela;

Prêmio Contigo!, em 2004, como Melhor Autor e Melhor Novela.

Qual a sinopse de "Mulheres Apaixonadas"?

O folhetim escrito por Manoel Carlos tem como trama principal a vida amorosa de Helena (Christiane Torloni), uma mulher que resolve viver uma nova paixão após 15 anos de casada. A protagonista é diretora da Escola Ribeiro Alves (ERA), para alunos do Ensino Médio, e está cansada da vida sem emoções que leva com o músico Téo (Tony Ramos), com quem adotou o pequeno Lucas (Victor Curgula). O menino é filho biológico do marido com a ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli). Esse segredo abala silenciosamente a relação dos dois.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)