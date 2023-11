'Mulheres Apaixonadas': quem são as três irmãs da novela da TV Globo?

A novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, foi uma obra do autor Manoel Carlos que embalou o público, tanto pela trama quanto pela abertura, que era feita com fotos de mulheres em momentos especiais de amor, paixão e afeto. A "novela das oito" passou no ano de 2003 na programação aberta da emissora e contou também os núcleos das irmãs Helena (Christiane Torloni), Heloísa (Giulia Gam) e Hilda (Maria Padilha), lembradas pelo famoso bordão "Somos irmãs, somos amigas, somos mulheres", dito por Helena para as irmãs.

Um dos pontos altos do trio acompanhados pelo público foi a cumplicidade entre as irmãs. Helena é diretora da Escola Ribeiro Alves e vive uma crise existencial. Casada com Téo (Tony Ramos), um saxofonista de uma banda de jazz com quem tem um filho adotivo, Lucas, a professora sofre por querer carregar as responsabilidades do mundo nas costas.

A irmã caçula, Heloísa, é uma artista plástica casada com Sérgio (Marcello Antony) e uma mulher ciumenta e passional. Já Hilda (Maria Padilha) é mais tranquila e quem tem o casamento mais equilibrado. Casada com Leandro (Eduardo Lago), ainda muito apaixonado pela mulher, eles têm uma filha jovem, e cujo trabalho é o dilema normal da idade.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)