Mania de Você: 10 anos depois, Mércia se choca ao rever Viola

Na novela “Mania de Você”, 10 anos se passam após o assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi). Viola (Gabz) chegou a ser presa pelo crime, mas foi solta graças a Mavi (Chay Suede) e resolveu seguir carreira como chef de cozinha. No resort Albacoa, propriedade de Mavi, a jovem é convidada a abrir um restaurante sem saber que o dono é seu ex-namorado.

Viola aceita a proposta mediada por Hugo (Danilo Grangheia), gerente do resort. O restaurante, chamado Violeta, inaugura com uma grande festa e os funcionários usam máscaras. É com esse artifício que Mavi se desfarça e vai à celebração, acompanhado por Mércia (Adriana Esteves).

Mavi (Chay Suede) passa a noite encantado por Viola (Gabz), sua ex-namorada (Reprodução)

“Isso está realmente perfeito”, exclama Berta (Eliane Giardini). Sócia de Mavi no negócio, a avó de Tomás (Paulo Mendes) fica surpresa com o restaurante. Ísis (Mariana Ximenes), viúva de Henrique (Antonio Saboia), filho de Berta, concorda com o requinte do local. “Por que o Mavi não falou nada? Achei que ele ia fazer a apresentação”, diz a dondoca. “Mavi não gosta de aparecer”, observa Berta.

Durante a inauguração, o dono do resort fica encantado por Viola e passa a noite inteira babando pela ex-namorada. Por outro lado, Mércia se enche de ódio ao rever a antiga nora.

Viola (Gabz) inaugura o Violeta no resort de Mavi sem saber que o local pertence ao ex-namorado (Reprodução / Globo)

“Obrigada, muito obrigada, foi um prazer cozinhar pra vocês essa noite. O Violeta é um sonho realizado! Muito obrigada pela presença”, fala Viola.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)