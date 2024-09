Mania de Você: segunda fase da novela conta com novos personagens; conheça

A novela “Mania de Você” está na segunda fase e conta com mais personagens. Entre os novos membros do elenco, estão os atores Mariana Santos, Eriberto Leão, Alanis Guillen e Bruno Montaleone. A trama de João Emanuel Carneiro tem um salto de 10 anos após a morte de Molina (Rodrigo Lombardi).

Cristiano e Michele

Cristiano (Bruno Montaleone) e Michele (Alanis Guillen) (Reprodução / Globo)

Cristiano (Bruno Montaleone) e Michele (Alanis Guillen) são casados. Namorados desde a adolescência, eles são apaixonados um pelo outro e se mudam para Portugal, visando tentar uma nova e melhor vida. Cristiano tem bom caráter, é boa praça e ingênuo. Michele é irmã caçula de Ísis (Mariana Ximenes) e o total oposto dela: doce e gentil.

Em Portugal, Cristiano e Michele passam por problemas e tentam voltar ao Brasil.

Robson e Fátima

Robson (Eriberto Leão) e Fátima (Mariana Santos) (Reprodução / Globo)

Casados há anos, Robson (Eriberto Leão) e Fátima (Mariana Santos) não têm filhos, o que causa sentimento de culpa na mulher. Ela, acostumada em ver o marido dando em cima de outras, é tratada sempre com tom depreciativo pelo marido e recebe muitas críticas. Robson, por sua vez, é viciado em trabalho e sempre sonhou com um filho.

O casal é vizinho da família de Hugo (Danilo Grangheia), Diana (Vanessa Bueno) e Bruna (Duda Batsow).

Hugo, Diana e Bruna

Hugo (Danilo Grangheia), Diana (Vanessa Bueno) e Bruna (Duda Batsow) (Reprodução / Globo)

A família de Hugo (Danilo Grangheia) é formada por Diana (Vanessa Bueno) e Bruna (Duda Batsow), sua esposa e filha. Eles são vizinhos de Robson (Eriberto Leão) e Fátima (Mariana Santos).

Provedor da casa, Hugo é de origem humilde e construiu uma grande carreira no mundo dos negócios, chegando a se tornar gerente do resort Albacoa, de Mavi (Chay Suede). Diana é considerada a bonitona do condomínio e se dedica com afinco ao casamento e à criação da filha.

Alegre e inteligente, Bruna sonha em ser bióloga marinha e é namorada de Tomás (Paulo Mendes), neto de Berta (Eliane Giardini) e filho de Ísis (Mariana Ximenes). Hugo, com muita ambição, faz de tudo para que a filha se case com o rapaz.

Leidi, Sirley e Evelyn

Sirley (David Junior), Evelyn (Gi Fernandes) e Leidi (Thalita Carauta) (Reprodução / Globo)

Leidi (Thalita Carauta) volta para a segunda fase de “Mania de Você”. Casada com Sirley (David Junior) e mãe de Evelyn (Gi Fernandes), ela foi amante de Guga (Allan Souza Lima) e vai até Ísis (Mariana Ximenes) chantegea-la, ameaçando contar que Tomás (Paulo Mendes) não é filho de Henrique (Antonio Saboia).

Sirley é cheio de preguiça e diz que está doente, para não ter que trabalhar. Totalmente submisso às ações da esposa, ele se beneficia das chantagens que Leidi faz com Ísis. O pouco dinheiro que tem é gasto em apostas de corrida de cavalo.

Por não concordar com as atitudes de Leidi, Evelyn sempre está em confronto com a mãe. Cheia de carisma e com habilidades excepcionais ao dançar funk, a jovem desperta o interesse de Tomás, namorado de Bruna (Duda Batsow).

Dhu, Edmilson, Lorena e Iarley

Lorena (Liza Del Dala), Edmilson (Érico Brás), Dhu (Ivy Souza) e Iarley (Lucas Wickhaus) (Reprodução / Globo)

Casada com Edmilson (Érico Brás) e mãe de Iarley (Lucas Wickhaus) e Lorena (Liza Del Dala), Dhu (Ivy Souza) é trabalhadora e luta para sustentar a casa. Além de cuidar do marido e dos filhos, ela também toma conta de Lucas, filho de Lorena. O talento para fazer doces e sobremesas, atividade que a distrai, chama a atenção de Viola (Gabz).

Edmilson sempre reclama da vida e está o tempo todo mal-humorado, sem tomar atitudes para mudar o cenário em que está. Sempre que se mete em uma desventura, ele culpa os outros. O marido de Dhu repercute todas as desinformações plantadas na internet por Mavi (Chay Suede).

Filha de Dhu e mãe de Lucas, Lorena tem autoestima muito baixa e vive para sair à noite e namorar. O amadurecimento vem para Lorena com o tempo. No começo, a responsabilidade de criar Lucas recai sobre Dhu.

Iarley não quer trabalhar e estudar. O jovem mente para a mãe que faz faculdade, mas, na verdade, embolsa o dinheiro que Dhu entrega para pagar o curso. Quando se apaixona por Bruna (Duda Batsow), Iarley passa a rever sua vida e começa a se tornar uma pessoa mais responsável.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)