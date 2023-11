'Fuzuê': Qual é a abertura da novela das 7 da TV Globo? Assista o vídeo

Escrita por Gustavo Reiz, "Fuzuê" é a novela das 7 da TV Globo sucessora de "Vai na Fé". Com elenco de peso, como Giovana Cordeiro, Marina Ruy Barbosa, Lilia Cabral, Edson Celulari, Nicolas Prattes entre outros, o autor de 32 anos estreia na emissora contando, de segunda-feira a sábado, a história sobre a caça ao tesouro escondido no centro do Rio de Janeiro.

Digirida por Fabrício Mamberti, "Fuzuê" tem como protagonistas a vendedora de biojoias Luna (Giovana Cordeiro) e sua principal rival Preciosa (Marina Ruy Barbosa), herdeira da fortuna dos Montebello. Um dos ambientes onde se passam várias cenas é a loja Fuzuê,

Qual é a abertura de 'Fuzuê'?

Além de marcar a estreia de Reiz na emissora, o folhetim também marca a primeira vez de Michel Teló cantando a música de abertura de uma novela. Interpretada pelo dono da voz do hit "Ai Se Eu Te Pego", a abertura da novela "Fuzuê" é feita por animação 3D de 1 minuto e 5 segundos, onde são apresentados frutas e objetos dançando ao som de "Rolê Aleatório" em uma festa para lá de animada. Assista:

Confira a música completa:

Qual a história da novela "Fuzuê"?

A novela "Fuzuê" aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando a mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece na loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero (Edson Celulari), que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Mirelly Pires)