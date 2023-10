Fuzuê: Ator Guilherme Carvalho interpreta Nero quando era jovem na trama da TV Globo

Na novela "Fuzuê", da TV Globo, o ator Guilherme Carvalho interpreta a versão jovem de Nero Braga e Silva, vivido por Edson Celulari, o dono da loja de biojoias Fuzuê. Em flashbacks da novela, o ator aparece como forma de memórias do atual empresário que um dia já foi feirante, mostrando sempre que foi uma pessoa simples, simpática e com muito orgulho de suas origens.

Qual a história de Nero em "Fuzuê"?

Ex-feirante e dono da loja de biojoias Fuzuê, Nero Braga e Silva é pai de Miguel (Nicolas Prattes), Alícia (Fernanda Rodrigues) e Francisco (Michel Joelsas). Exalando simpatia e espontaneidade, o empresário possui a alegria típica do brasileiro e sente orgulho de suas raízes. Comunicativo e bondoso, é uma pessoa otimista e adora se vestir com muitas cores e acessórios. Tem na Fuzuê o seu grande tesouro e será um poderoso obstáculo para os planos dos vilões.

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece na loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)