Conselho de Contabilidade repudia cena de 'Mania de Você'; entenda o motivo e veja nota

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) repudiou uma cena da novela “Mania de Você”, da TV Globo, e afirmou que houve desrespeito à ética e seriedade da profissão. A gravação, exibida no dia 9 de janeiro, provocou repulsa no órgão e foi classificada como “infeliz”. Até o momento, a emissora não se manifestou sobre o ocorrido.

A cena em questão envolve Mavi, personagem de Chay Suede, e Iberê, interpretado por Jaffar Bambirra. Mavi pede a Iberê, contador da empresa, para que os números de faturamento sejam fraudados. Citada na novela como “contabilidade criativa”, a atitude teve repercussão negativa entre os contadores.

Em nota, o CRCSP ressaltou que a ação é contra os “princípios fundamentais da profissão e legislação vigente” e apontou o comprometimento dos profissionais com “a técnica, a ética e a transparência”. O comunicado, assinado presidente do conselho, João Carlos Castilho Garcia, foi divulgado no Instagram.

Confira a nota de repúdio publicada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo à novela “Mania de Você”

“O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, representado por seu presidente, vem a público manifestar repúdio à cena exibida no capítulo da novela 'Mania de Você', exibido no dia 09/01/2025 na TV GLOBO, na qual o protagonista da infeliz cena sugere a manipulação de relatórios contábeis sob o pretexto de se utilizar de uma 'contabilidade criativa', desrespeitando a ética e a seriedade que fundamentam a profissão contábil.

A contabilidade é um instrumento essencial de informação confiável, ética e transparente, sendo pilar fundamental para a tomada de decisões, o compliance, a governança corporativa e a integridade das relações econômicas. Qualquer tentativa de desvirtuar suas práticas para fins antiéticos, como a manipulação de relatórios ou a apresentação de dados falsos, contraria os princípios fundamentais da profissão e a legislação vigente.

Os profissionais da contabilidade são comprometidos com a técnica, a ética e a transparência, agindo em conformidade com o Código de Ética Profissional do Contador e com as normas de contabilidade. Sugerir, em um produto de entretenimento, que contadores participem de práticas ilícitas ou antiéticas contribui para a disseminação de estigmas equivocados, subestimando a importância da contabilidade na construção de uma sociedade mais justa e responsável.

A sociedade atual demanda cada vez mais transparência e boas práticas de governança. A contabilidade, nesse contexto, desempenha um papel inestimável no fortalecimento da confiança entre empresas, investidores e a sociedade em geral. Qualquer mensagem que sugira o contrário compromete a imagem da profissão e deseduca o público sobre sua relevância.

Reiteramos nosso compromisso com a ética e a excelência técnica, e convidamos os responsáveis pela produção audiovisual a refletirem sobre sua responsabilidade social ao retratar profissões tão fundamentais para o desenvolvimento econômico e social.

JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo”