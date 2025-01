Mania de Você: Viola promete vingança a Mavi e Luma após acidente em helicóptero

No capítulo desta quinta-feira (09/01), da novela "Mania de Você", Viola (Gabz) volta com tudo e está decidida a se vingar de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira). A chefe de cozinha passou um ano sumida na história da novela após sofrer um acidente de helicóptero, sabotado por Mavi para justamente cair com Volney (Paulo Rocha), o namorado de Mércia (Adriana Esteves).

No episódio de ontem, Viola se mostrou primeiramente para Rudá(Nicolas Prattes), que está preso injustamente pela "morte" de Felipa (Joana de Verona) - que, na verdade, está bem viva. Agora, após mostrar que sobreviveu ao acidente, Viola revela a Rudá que planeja se vingar de Mavi e Luma, a dupla que sempre gerou dores de cabeça ao casal.

Em outros núcleos, Volney descobre que Mavi está manipulando os relatórios financeiros do resort e, em busca de vantagem, a chantageia. Evelyn (Gi Fernandes) faz uma revelação inesperada para Tomás, o que gera uma crise no relacionamento deles. Michele (toma a decisão de seguir trabalhando para Daniel, apesar das complicações. Por fim, Bruna encontra a sala secreta de Volney, o que pode trazer grandes revelações.

