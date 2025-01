Mania de Você: Rudá se enfurece com Luma após saber de suposta morte de Viola

No capítulo desta sexta-feira (03/01), da novela "Mania de Você", para fugir mais uma vez da vilania de Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz) rendeu Volney (Paulo Rocha) e embarcou no helicóptero que o filho de Mércia (Adriana Esteves) sabotou para matar o amado da mãe. No meio de uma tempestade sob o mar, a aeronave colidiu com uma encosta e explodiu, mas a chefe de cozinha saltou no meio do oceano minutos antes do acidente.

No entanto, o corpo de Viola não foi encontrado, apenas o do piloto, o que está preocupando muitos personagens. Ao saber da tragédia, Luma (Agatha Moreira) correu para o presídio onde Rudá está preso para comunicar a morte da ex-amiga e namorada dele. O caiçara fica em choque ao receber a notícia:

“A Viola morreu??? Que brincadeira é essa, Luma?”.

VEJA MAIS

Luma, então, explica os detalhes do acidente, e Rudá despeja todo o seu ódio sobre Mavi, e até mesmo a herdeira de Molina acaba sendo atingida por suas palavras. “Só podia ser... aquele desgraçado conseguiu matar a Viola! E a culpa é sua também, Luma”, dispara o caiçara.

Em seguida, Rudá pergunta se encontraram o corpo de Viola, e ao saber que não, pergunta se existem possibilidades dela ter sobrevivido. “Muito difícil, Rudá. Já encontraram o corpo do piloto... A aeronave ficou destruída”, lamenta Luma.

O sobrinho de Moema (Ana Beatriz Nogueira), então, fica extremamente furioso e humilha a sócia de Mavi: “Não quero sua ajuda, não quero nada que venha de você... eu tenho nojo de você! Sai daqui!!!! Sai da minha frente!!! Eu te odeio”.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)