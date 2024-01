Chiquititas: Veja como está a atriz que fez Marian atualmente

Júlia Gomes, atriz e cantora conhecida pelo papel da vilã Marian em 'Chiquititas', coleciona vários trabalhos na teledramaturgia brasileira, além de um prêmio de R$ 200 mil em barras de ouro ao participar do reality 'Qual é o Seu Talento?', do SBT, em 2010 e 'The Voice Kids', da Globo, em 2016.

Na novela adaptada por Íris Abravanel, a atriz deu vida à Marian, uma garota com temperamento difícil e que foi rejeitada por duas famílias antes de chegar no orfanato Raio de Luz. A personagem se passa por boazinha e se torna amiga das outras órfãs, mas logo começa a aprontar. Sua principal vítima era Mili (Giovanna Grigio), a qual tenta matar mas se arrepende no final da trama.

Antes de se tornar atriz, Júlia Gomes iniciou a construção de sua carreira musical aos dois anos, quando aprendeu a tocar violino. Depois, em 2008, aos seis anos, estreou no teatro com o papel de Gretl, divido com Larissa Manoela no musical 'A Noviça Rebelde', em São Paulo.

Posteriormente, foi para a rede Globo, onde participou de duas novelas: ‘A Vida da Gente’ (2011 ) e ‘Amor Eterno Amor’ (2012). Ainda no teatro viveu a filha de Gabriela Duarte na peça ‘A Garota do Adeus’ e deu vida à jovem Fiona em ‘Shrek - O Musical’.

Recentemente, esteve em produções para o streaming, como Confissões de Uma Garota Excluída (2021), da Netflix, e Um Ano Inesquecível – Verão (2023), do Prime Vídeo, além da segunda temporada da série ‘Rensga Hits’, produzida pela Globoplay.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)