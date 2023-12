Chiquititas: Miguel ajuda Gabriela e a leva até a fazenda de José Ricardo

Com a ajuda de Matilde, que finge ser Ernestina, Rafa, Mosca, Thiago e Binho conseguem ir até a casa de Carmen para falar sobre o treinamento de futebol. Mili descobre que eles fugiram da aula de reforço que ela está dando para eles. As meninas saem para fazer compras com a mesada que ganharam.

Miguel pede para Gabriela ter paciência, pois em breve a levará para um lugar onde a ajudou ficar boa no período em estava com um forte bloqueio psicológico. No orfanato, Matilde volta com os meninos. Carol chama a atenção deles, que revelam toda a verdade sobre o time de futebol. Carol vai pessoalmente à mansão dos Almeida Campos falar com Carmen.

VEJA MAIS

No Café Boutique, Clarita apresenta seus pais, Luiz e Vera, para Francis. Luis é enérgico e rígido com as perguntas para Francis. Os meninos pedem ajuda de Samuca ao fazer escutas para que eles passem cola na prova. Miguel leva Gabriela até a fazenda de seu pai, José Ricardo. Carmen e Matilde ficam na porta da escola para passar as colas da prova pela escuta que eles estão usando.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)