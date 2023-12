Chiquititas: Samuca está apaixonado por Vivi e JP diz à imprensa que namora Mili

Carol fala com Junior sobre os cupcakes enviados para as chiquititas. Junior diz para Armando que na próxima vez que ele tomar uma decisão sem consultá-lo, será mandado embora. Samuca faz um invento novo para deixar Vivi mais feliz. Ele está oficialmente apaixonado pela garota, mas não sabe como dizer isso.

Todos do orfanato veem na internet o vídeo de Rafa comendo o cupcake gigante. O garoto fica triste por não saber que estava sendo filmado. Cris conta para Vivi que Samuca está apaixonado por ela. Vivi diz para a amiga que não havia percebido, fica preocupada e não sabe como agir, pois gosta de Samuca apenas como amigo. Junior descobre o vídeo viral com Rafa comendo cupcake na internet e demite Armando.

Os exames de Rafa apontam que ele está com vários índices irregulares e que a partir de agora vai ter uma alimentação saudável aliada a exercícios físicos. Cris diz para Samuca que contou para Vivi que ele gosta dela. Samuca fala que isso significa que ela se afastou por não estar apaixonada.

Chega a coletiva de imprensa do lançamento do novo CD de JP. Mili aceita participar ao lado do cantor na coletiva. JP não segue o combinado e, instruído pelo empresário Marcelo, diz que namora Mili, que fica irritada. Mosca vê a coletiva de imprensa pela TV e fica incomodado. Shirley tenta convencer Eduarda a aceitar o casamento de Maria Cecília com Tobias e a aparecer na cerimônia. Chega o momento da cerimônia do casamento de Tobias e Maria Cecília.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)