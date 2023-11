Chiquititas: Vivi e Pata são convidadas para um desfile e Gabriela prepara uma exposição de arte

Dona Gilda diz para Maria Cecília e Tobias que não impedirá que os dois fiquem juntos, mas que Eduarda é muito complicada. O detector de mentiras não indica nenhum culpado e as crianças passam a acreditar que o e-mail foi hackeado. Dani diz ao pai que quer voltar ao orfanato, mas Bruno não gosta do que escuta e diz que não.

Vivi e Pata recebem uma ligação da agência de modelos para que elas participem de um desfile. Na escola, Dani diz para as chiquititas mais pequenas que quer fugir de casa e que sente falta do orfanato. As meninas concordam. Gabriela, que pensa se chamar Sofia, prepara sua exposição. Carmen compra uma réplica do quadro que precisa entregar para Cintia em troca do silêncio a respeito de Gabriela.

O movimento do Café Boutique cresce consideravelmente após o ingrediente secreto. Junior está com pé atrás com a novidade. As meninas menores ajudam Dani a se esconder no fundo da van do orfanato. Bruno liga para Carol e avisa que Dani não voltou da escola. Carol fica preocupada e pergunta para as chiquititas se elas sabem de alguma coisa. Carol pede para Matilde levar Pata e Vivi para o ensaio do desfile. Junior vê na internet uma notícia sobre uma exposição de pinturas e acha que pode se tratar de telas pintadas por sua irmã. Junior visita a exposição e acha os traços das pinturas similares aos utilizados por Gabriela.

Mili decide conversar com Mosca para saber se ele leu sua carta com a declaração. Mili vê Mosca com Janu e diz para Cris que tem certeza que ele está interessado na vizinha encrenqueira. Na exposição, Junior fica próximo de reencontrar Gabriela. Carmen aparece e inventa um pretexto para tirar Gabriela do local e assim evitar o encontro da mulher com Junior. Pata e Vivi chegam ao local onde será o primeiro desfile. Eduarda e Shirley farão a maquiagem e cabelo das modelos.

Marian consegue entrar nos bastidores do desfile e passa vaselina no sapato que Pata irá usar. Cícero está no desfile a convite de Shirley. O homem vê suas filhas, Vivi desfilando e Tati na plateia. Cícero se emociona e se esconde para não ser visto. Na vez de Pata desfilar, o sapato gruda no chão e ela cai. Nos bastidores, Pata pensa que Vivi foi a responsável, pois ela estava com ciúme.

Vivi garante não ter feito nada. De volta à passarela, Vivi vê seu pai na plateia e chora muito quando chega nos bastidores.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)