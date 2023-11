Chiquititas: Mili se desentende com Cris após boatos saírem no jornal da escola

Armando começa a reunião na filial e diz aos acionistas que ficou encarregado de conduzir a reunião e apresenta o projeto do super açúcar ao invés do projeto selecionado por Junior, com alimentos saudáveis. Bruno chega em casa e vê Carol.

A diretora do orfanato fala sobre as reclamações de Dani e pede para Bruno dar mais atenção à filha. Maria Cecília chega à reunião, que já foi finalizada. Armando finge que todos preferiram a proposta dele, porém, na verdade, ele nem apresentou a proposta correta. Junior fica nervoso ao saber do ocorrido.

Chico prepara alimentos saudáveis para Rafa emagrecer de maneira correta. O super açúcar é um ingrediente que será secreto no Café Boutique, porém servirá para criar uma espécie de dependência nos clientes. Marian aproveitou que o e-mail de Cris estava aberto para escrever uma matéria para o jornal da escola em que dizia que Mili se passou por Açucena para namorar JP.

Marian é irônica e observa toda a maldade. Cris tenta mostrar seu e-mail para provar que não escreveu a matéria, mas todos veem em sua caixa de saída a reportagem. Cris não compreende e chora muito. Bia insinua que Marian pode ter entrado no e-mail de Cris para escrever a matéria. Marian finge ficar triste com a acusação de Bia.

Cris vai conversar com Mili e diz que não foi ela. Mili diz que acredita na amiga. Samuca diz que possui um detector de mentiras e isso pode ajudar a solucionar o fato de quem escreveu a matéria maldosa sobre Mili. Samuca entrevista todos do orfanato.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Mirelly Pires)