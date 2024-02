Chiquititas: Saiba por onde anda Kaik Pereira, o Neco da segunda versão da novela

Kaik Pereira, que interpretou o Neco na novela 'Chiquititas', foi um grande sucesso na trama infanto juvenil transmitida em 2013. Com o reprise na programação do SBT, os fãs ficam ainda mais curiosos para saberem como os atores da trama mudaram bastante ao longo desses últimos anos.

VEJA MAIS

Depois de viver o menino Neco na trama infanto juvenil do SBT, e o Sapião em ‘Escrava Mãe’, da Record, Kaik Pereira fez trabalhos para a Globo na minissérie ‘13 Dias Longe do Sol’ (2017), ao lado de Selton Mello e Carolina Dieckmann.

O jovem também atuou como protagonista no seriado infantil do canal Gloob, ‘Escola de Gênios’ (2018). Em 2022, estrelou a série policial ‘Rota 66’, inspirada no livro de Caco Barcellos e produzida pela Globoplay. No ano passado, entrou no elenco masculino do ‘Ilha Record 2’ , seu primeiro reality de confinamento.

Nas redes sociais, o artista também é bastante acompanhado pelos seus 440 mil seguidores, que curtem os conteúdos de vida, trabalho e diversão compartilhados por ele.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)