Chiquititas: Saiba como está Sophia Valverde hoje, atriz que fez Maria

Sophia Valverde, de 17 anos, atriz conhecida pelas personagens Maria de ‘Chiquititas’, e Poliana, de ‘As Aventuras de Poliana Moça’, tem roubado a cena em produções juvenis e conquistado ainda mais o público.

A artista estreou em 2013, aos 8 anos, na emissora de Silvio Santos, onde seu trabalho ganhou mais visibilidade. No ano passado, anunciou sua saída do SBT e seguiu outros projetos da teledramaturgia brasileira.

Sophia participou de novelas como ‘Cúmplices de Um Resgate’ (2015), e protagonizou ‘Como Nossos Pais’ (2017), ‘A Garota Invisível’ (2021). Além disso, também fez seu primeiro trabalho como dubladora no filme ‘O Grande Mauricinho (2022), como Marina.

Neste ano, a atriz estreou mais uma vez na cinematografia brasileira como Mônica no live-action dos personagens de Maurício de Sousa em ‘Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo’. Além disso, também protagoniza o filme ‘As Aventuras de Poliana- O Filme’, em cartaz nos cinemas.

Nas redes sociais, a artista possui mais de 15 milhões de seguidores, e usa a plataforma para compartilhar momentos do dia a dia, assim como eventos e conquistas profissionais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)