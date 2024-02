Chiquititas: Pata grava clipe de música com MC Gui

No capítulo da novela 'Chiquititas' desta segunda-feira (19/02), Junior convida Simão e Gabriela para serem padrinhos de seu casamento. Carol também convida Andreia para ir a seu casamento e Diego para entrar com Dani na cerimônia. Pata vai até a pista de skate da comunidade ver alguns amigos.

VEJA MAIS

A gravação do clipe da música “Beijo de Algodão Doce”, de MC Gui é mostrada com participação de Pata. Os dois conversam e ela ensina para ele a dança e o funk “Tim Bum Pá”. Mili, Mosca e Vivi chegam na pista de skate para ver se está tudo bem com Pata e se surpreendem ao vê-la dançando. Maria Cecília e Tobias reúnem todos os amigos e familiares em casa para contar sobre a experiência da ilha deserta e da reconciliação.

No orfanato, Mili conta que MC Gui ficou caidinho por ela. Pata diz que acha o garoto um gatinho. Mili pede para fazerem as pazes e as duas se reconciliam. Edgard vai conversar com Bia, mas a garota diz que confia no pai. Edgard é agressivo com ela, que se assusta. Carol devolve para Marian a caixa dela.

Carmen vê uma das telas do tesouro com Marian e tenta pegar, mas a menina se recusa a entregar para a mulher. Samuca descobre que as quatro telas dos cavaleiros levam a um tesouro raro, escondido há centenas de anos. Lucia diz que entende Helena, que garante que a partir de agora as coisas vão mudar e ela não ficará mais presa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)