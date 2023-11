Chiquititas: Isabela Tibcherani; veja o perfil da cantora

Marcada pelo assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais, realizado pelo pai Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani, de 22 anos, vem reconstruindo a vida e compartilha nas redes sociais o talento de cantar.

Em 2019, a artista teve o namorado assassinado pelo próprio pai, devido à desaprovação do relacionamento do casal, que era assumido para ambas as famílias, menos Cupertino. Rafael Miguel, 22, e os pais João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram assassinados após um jantar com a família da menina.

Na casa, Rafael, João e Miriam foram recebidos por Isabela e pela mãe dela, Vanessa Tibcherani, que, mais tarde, revelou um histórico de agressões por parte do marido. Minutos depois, Paulo Cupertino Matias chegou ao local armado. Exaltado, teria decidido atirar contra o namorado da filha e seus familiares.

Anos depois do crime, Isabela fala abertamente sobre o assunto e diz reconhecer comportamento abusivo do pai “machista” e “misógino” durante anos de sua vida. "Foi muito difícil para mim me impor, passar por situações constrangedoras na rua [...] A dor não passa, a gente se acostuma. Não é como se pudesse excluir esse capítulo da minha vida, quando comecei a entender isso ficou mais tranquilo", declarou no podcast ‘Vênus’.

Atualmente, Isabela segue a vida atuando como cantora, algo que descobriu e se apaixonou. Nas redes sociais, promove o grupo “Papo de Stories”, que vem fazendo apresentações e se destacando na internet.

