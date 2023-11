Chiquititas: Elisa Veeck; veja o perfil da atriz

Elisa Veeck, ex-atriz mirim, 35, marcou a geração da novela ‘Chiquititas’, de 1997, ao estrear a carreira interpretando Fran, par romântico dos personagens de Jonatas Faro e Bruno Gagliasso.

Para ela, a novela marcou sua vida de forma inexplicável, tanto quanto assistir o remake do projeto, lançado em 2013 pela emissora. “Era uma euforia sem tamanho. Aeroportos lotados. E isso, nos anos 90, com um produto infantil, era de se cair o queixo. E tem um tantão de gente que fez chiquititas e segue por aí bombando na área artistíca", relembrou em entrevista à Glamour.

“Vejo uma boneca da Chiquititas, para uma nova geração que nem sabe que eu existo. É uma sensação de nostalgia muito grande, porque 20 anos atrás eu entrava na loja e era uma boneca minha", completou.

Depois do sucesso, permaneceu atuando e participou de projetos da teledramaturgia, propagandas e clipes musicais, como ‘Daqui Pra Frente’, do NX Zero, em 2008. Após 25 anos do folhetim, Elisa permanece nas telinhas, mas de outra forma. "Tudo aquilo me transformou, me fortaleceu. E eu tenho o maior orgulho de dizer que praticamente cresci com a televisão."

Aos 24 anos, resolveu ingressar na faculdade e cursar jornalismo, e engatou um trabalho na Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo. Formou-se em 2016 e, em 2020, estreou como âncora na CNN.

Feliz e apaixonada pelo jornalismo, Elisa acredita que o período na dramaturgia já passou. "Pode ser que aqui dentro de mim, ainda exista uma atriz escondida. Mas não tenho vontade de voltar a atuar. Eu realmente mudei de profissão".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)