Chiquititas: Gabriela foge da fazenda; Marian rouba o dinheiro da mesada de Ana e culpa Bia

Carmen e Matilde procuram as respostas da prova em livros para passar para os meninos através das escutas. Na mansão dos Almeida Campos, Valentina, que está em coma, se mexe pela primeira vez e pega na mão de Junior.

Os meninos entregam a prova, porém o ponto de Thiago cai no chão. O pequeno inventa que se trata de um aparelho para a audição. Sai o resultado das provas: Mosca, Rafa, Binho e Thiago recuperam as notas. Carmen diz que os quatro agora podem se dedicar ao time de futebol.

Cintia liga para Carmen e conta que Miguel levou Gabriela. Carmen acredita que sabe onde está Gabriela. Na fazenda, Miguel diz que possui certeza que Carmen enviará capangas ao local. Os capangas chegam à fazenda e Gabriela sai correndo. A professora vai até o orfanato falar com Carol sobre Thiago e diz que não sabia que ele tinha problemas auditivos. Bia pede dinheiro emprestado para Ana, que não empresta a quantia.

Marian pega o dinheiro de Ana e deixa debaixo da cama da própria garota para colocar a culpa em Bia. Ana, ao sentir falta de sua mesada, reclama com as demais chiquititas. Carol questiona Thiago sobre a mentira de usar aparelho auditivo. Os capatazes ligam para Carmen e dizem que não há ninguém na fazenda. Miguel e Gabriela entram na fazenda. Carol briga com os meninos e com Matilde.

Matilde diz que foi forçada por Carmen a colaborar com os meninos. Os chiquititos ficam de castigo. Carol vai até a mansão dos Almeida Campos falar que a atitude de Carmen quase resultou na expulsão do colégio. Carmen expulsa Carol de sua mansão aos berros.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)