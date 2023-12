Atriz Claudia Alencar está internada em estado grave, no Rio de Janeiro

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, deu entrada em estado grave na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, no último domingo (17). Ela foi diagnosticada com infecção bacteriana.

O filho da atriz, Yann Hatchuel, deu entrevista para O Globo e disse que a situação da mãe é grave. "Ela está internada no CTI, com uma infecção bacteriana grave. O estado ainda está agudo. Estão fazendo exames. O tratamento é por antibiótico, tem que ser intravenoso", disse.

Ele falou também sobre a logistica, pois está acompanhando a mãe de longe, uma vez que ele mora em Los Angeles e está tentando se deslocar para o Rio de Janeiro. "O estado não está legal. Eu estou vendo exames, a gravidade.Tentando ver se dá para ir para o Rio. Na correria e no estresse, vendo o que dá para fazer. Fico em contato com os amigos dela. Todo mundo se organizando para se revezar, para estar com ela, mas o estado está grave. Ela não está bem", completa.

Claudia foi escalada recentemente para um papel em "Beleza fatal", novela da HBO Max. Ela está longe da TV desde 2017, quando fez uma participação na novela da TV Globo "Rock story".