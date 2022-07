A Favorita: quem é Halley (Cauã Reymond)? Veja o que acontece com ele na novela da TV Globo

A novela A Favorita, que fala sobre a rivalidade de Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia), está sendo reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo. Exibida em 2008, a obra foi escrita por João Emanuel Carneiro. A trama narra a amizade das antigas parceiras na dupla sertaneja 'Faísca e Espoleta', que foram criadas como irmãs, mas o amor se transforma em ódio.

Entre os diversos personagens da trama, tem o Halley, interpretado pelo ator Cauã Reymond. Inicialmente, o jovem era engraçado, aplicava alguns calotes e se vestia com roupas femininas, mas, com o desenrolar dos capítulos e com diversas revelações que surgem, a comédia dá lugar a um tom dramático e sério. Saiba mais sobre quem é Halley e o que acontece com ele na novela.

VEJA MAIS

Quem é Halley?

A história de Halley tem relação com a de Donatela. A ex-cantora se casa com Marcelo (Flávio Tolezani), porém, logo no início do relacionamento, eles começam a vivenciar tragédias. O primeiro filho do casal desaparece com apenas seis meses de idade. Por volta do capítulo 150 que o público descobre o responsável pelo sumiço da criança e quem é ela: Halley é o filho desaparecido de Donatela.

Já o sequestro, quem realiza é Silveirinha (Ary Fontoura). Há mais de 20 anos, com raiva de Donatela após ela por fim na dupla sertaneja Faísca & Espoleta, ele decidiu sequestrar o recém-nascido como forma de vingança.

Halley descobre sobre o verdadeiro parentesco através de uma carta escrita por Cilene (Reprodução / TV Globo)

O menino passa a ser criado por Cilene (Elizângela), que desconhece a origem da criança. A revelação do passado de Halley é feita através de uma carta que ela escreveu para o filho adotivo e que será encontrada pelo jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) e entregue a Donatela.

Já Halley, saberá da sua verdadeira família através de Manu (Emanuelle Araújo), também filha adotiva de Cilene. Ela rouba a carta que contém todas as informações: “O Silveirinha te sequestrou quando você era bebê e te levou pra dona Cilene. Ela acabou te criando como mãe”, diz uma das passagens do bilhete.

VEJA MAIS

Halley e Lara são irmãos?

Cilene só escreve a carta após ver a aproximação entre Halley e Lara (Mariana Ximenes). O rapaz foi contratado por Gonçalo (Mauro Mendonça) para ser segurança pessoal da jovem, mas o casal acaba se apaixonando e até se tornando noivos.Porém, com a descoberta do verdadeiro parentesco, o rapaz põe fim na relação por achar que são meios-irmãos.

Halley põe fim na relação por achar que ele e Lara são meios-irmãos. (Reprodução / TV Globo)

No entanto, nos capítulos finais da novela, o público descobre que Lara é filha de Dodi (Murilo Benício) e não de Marcelo. Sendo assim, Halley se torna o único herdeiro da família Fontini e o casal termina a novela juntos e felizes.

Que horas começa A Favorita?

A novela A Favorita é exibida no Vale a Pena Ver De Novo, na TV aberta pela Rede Globo. A transmissão começa às 17 horas e 05 minutos (horário de Brasília), logo após a Sessão da Tarde. Também é possível assistir a telenovela de forma online, através da plataforma de streaming Globoplay.

Quem faz parte do elenco de A Favorita?

As protagonistas da novela são Patrícia Pillar e Claudia Raia, acompanhada de grandes nomes, como Murilo Benício, Mariana Ximenes, Carmo Dalla Vecchia, Tarcísio Meira (1935-2021), Glória Menezes, Cauã Reymond, José Mayer, Claudia Ohana, Selma Egrei, Malvino Salvador, Taís Araújo, Lilia Cabral, Jackson Antunes e Ary Fontoura. É também a primeira novela de Alexandre Nero, que seis anos depois, protagonizou uma novela em horário nobre, como o comendador José Alfredo, de Império (2014).

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)