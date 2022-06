A Favorita: Quem a Flora mata? Veja o que aconteceu com ela na novela da TV Globo

A novela A Favorita, que fala sobre a rivalidade de Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia), está sendo reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo. Exibida em 2008, a obra foi escrita por João Emanuel Carneiro. A trama narra a amizade das antigas parceiras na dupla sertaneja 'Faísca e Espoleta', que foram criadas como irmãs, mas o amor se transforma em ódio.

A situação complica quando Flora é acusada de matar o marido de Donatela, Marcelo (Flávio Tolezani). Flora é presa e condenada a 18 anos de reclusão. Após ganhar liberdade, a ex-detenta tenta convencer a todos que não cometeu o crime, mas, durante o desenrolar da trama, é revelado que, além de ter sido mesmo a assassina de Marcelo, Flora comete outros crimes. Confira quem foram as vítimas:

Afinal, quais foram as vítimas da Flora em A Favorita?

Para ter tudo o que almeja e destruir Donatela, Flora é capaz de matar qualquer um que atravesse o seu caminho. Ao longo da trama, foram cinco vítimas da vilã. Veja quais foram os personagens:

Marcelo (Flávio Tolezani)

O primeiro personagem da novela a ser morto pela Flora foi Marcelo (Reprodução / TV Globo)

O primeiro personagem da novela a ser morto pela Flora foi Marcelo (Flávio Tolezani). Ele era marido de Donatela, mas tinha uma relação extraconjugal com Flora. O crime ocorreu durante uma briga entre o casal devido ao desprezo que o ex-amante começou a ter por Flora. Inconformada, ela deu três tiros em Marcelo e foi condenada pelo crime.

Dr. Salvatore (Walmor Chagas)

A segunda vítima é o médico que testemunha no inquérito sobre o assassinato de Marcelo (Reprodução / TV Globo)

A segunda vítima é o médico que testemunha no inquérito sobre o assassinato de Marcelo. Disposta a se vingar de Donatela, a vilã ameaça o médico com fotos dele com outros homens. Por um momento, Dr. Salvatore obedece às orientações de Flora, mas quando desiste de mudar o depoimento sobre o crime que vitimou Marcelo, o médico é morto com uma arma de fogo.

Maíra (Juliana Paes)

A personagem vivida por Juliana Paes é a terceira vítima (Reprodução / TV Globo)

A personagem vivida por Juliana Paes é a terceira vítima. A jornalista está empenhada em desvendar a morte de Dr. Salvatore e até descobre a farsa de Flora, mas é atropelada por Dodi (Murilo Benício), a mando da vilã.

Ela sobrevive, mas durante a internação, Flora consegue entrar no hospital e desliga os aparelhos que mantinham viva a repórter.

Gonçalo (Mauro Mendonça)

O penúltimo personagem a ser morto pela Flora é Gonçalo (Reprodução / TV Globo)

O penúltimo personagem a ser morto pela Flora é Gonçalo (Mauro Mendonça). Ela monta uma cena de carnificina na mansão da família Fontini e, ao chegar no local e acreditar que Irene (Glória Menezes) e Lara (Mariana Ximenes) estão mortas, o idoso acaba infartando.

Dodi (Murilo Benício)

A última vítima é Dodi, comparsa da vilã em vários crimes (Reprodução / TV Globo)

A última vítima é Dodi, comparsa da vilã em vários crimes. Durante a última semana da novela, ele sequestra Donatela e exige metade da fortuna para libertá-la, porém, Flora consegue atirar e acertar no peito do personagem.

