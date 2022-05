A Favorita: quem matou Marcelo? Veja o que aconteceu na novela da TV Globo

A novela A Favorita, que fala sobre a rivalidade de Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia), está sendo reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo. Exibida em 2008, a obra foi escrita por João Emanuel Carneiro. A trama narra a amizade das antigas parceiras na dupla sertaneja 'Faísca e Espoleta', que foram criadas como irmãs, mas o amor se transforma em ódio.

A situação complica quando Flora é acusada de matar o marido de Donatela, Marcelo (Flávio Tolezani). Flora é presa e condenada a 18 anos de reclusão. Após ganhar liberdade, Flora tenta retomar a vida e o conflito de acusações movimentam a novela. Esse mistério sobre a morte de Marcelo atravessa toda a trama e põe o público em dúvida acerca da verdadeira vilã e assassina.

Afinal, quem matou Marcelo em A Favorita?

A verdade sobre a verdadeira identidade da assassina de Marcelo só é revelada no capítulo 56. Quem matou o marido de Donatela foi Flora. Durante boa parte da novela, a personagem finge ser injustiçada e que pagou por um crime que não cometeu, mas logo revela a criminosa que era.

No episódio, Donatela confronta a rival e a ameaça com uma arma. Uma briga de corpo-a-corpo acaba ocorrendo entre as duas e Flora diz "Você não tem coragem. Não tem. Sabe por quê? Porque você não é uma assassina como eu". É então que o público descobre quem é a verdadeira vilã e acontece uma virada na história.

Relembre o capítulo:

Após a revelação, os telespectadores acompanham um flashback do dia do crime. Pouco antes da tragédia, Flora foi até a casa de Marcelo, para se acertar com o amante, mas foi rejeitada. O personagem de Flávio Tolezani diz que Flora é “um lixo”, que a única mulher que realmente amou é sua esposa Donatela e afirma que está tudo terminado entre eles.

Toda essa discussão ocorre depois que Marcelo flagra Flora na cama com Dodi (Murilo Benício), o atul marido de Donatela, e diz que fará um exame de DNA para descobrir se Lara (Mariana Ximenes) é realmente sua filha.

No local da tragédia, outra personagem presencia a cena: Cilene (Elizângela). Enquanto Flora atira contra Marcelo, Donatela entra em casa e vê o amado caído na escada. As duas discutem, caem no chão e ocorre uma briga corporal. Cilene, que estava escondida, entra em cena, quebra um vaso na cabeça de Flora e a vilã desmaia.

Que horas começa A Favorita?

A novela A Favorita é exibida no Vale a Pena Ver De Novo, na TV aberta pela Rede Globo. A transmissão começa às 17 horas e 05 minutos (horário de Brasília), logo após a Sessão da Tarde. Também é possível assistir a telenovela de forma online, através da plataforma de streaming Globoplay.

Quem faz parte do elenco de A Favorita?

As protagonistas da novela são Patrícia Pillar e Claudia Raia, acompanhada de grandes nomes, como Murilo Benício, Mariana Ximenes, Carmo Dalla Vecchia, Tarcísio Meira (1935-2021), Glória Menezes, Cauã Reymond, José Mayer, Claudia Ohana, Selma Egrei, Malvino Salvador, Taís Araújo, Lilia Cabral, Jackson Antunes e Ary Fontoura. É também a primeira novela de Alexandre Nero, que seis anos depois, protagonizou uma novela em horário nobre, como o comendador José Alfredo, de Império (2014).

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)