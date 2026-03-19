Noelle Araújo diz que Remo 'jogou muito' contra o Flamengo

A influenciadora digital paraense Noelle Araújo afirmou que o Remo “jogou muito” no primeiro tempo da partida contra o Flamengo, realizada nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, Noelle comentou nas redes sociais sobre o desempenho da equipe azulina e destacou o volume ofensivo, apesar da falta de efetividade nas finalizações.

“O Remo tá jogando muito, cara. Mas quando ele vai pra ali, pra p*** da trave não tem um jogador, não tem ninguém pra fazer o gol. Ninguém. Ninguém”, declarou.

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Na sequência, Noelle Araújo voltou a reforçar que o time paraense teve boas oportunidades durante o primeiro tempo, mas não conseguiu transformar as jogadas em gols.

“Quem falar que o Remo tá jogando mal nos primeiros tempos não tá vendo o jogo. Ele já foi pra atacar várias vezes e não tem ninguém. Caraca, do time, mano. Como é que pode? Eu tô nervosa”, afirmou.

O Flamengo abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Léo Ortiz. Na etapa final, Samuel Lino e Luís Araújo ampliaram, garantindo a vitória por 3 a 0.

Influenciadora já foi alvo de investigação

Noelle Araújo já foi investigada por suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar online. Ela foi presa em dezembro de 2023 durante a operação “Truque de Mestre”, que apurava esquemas no Pará.

As investigações apontaram que a influenciadora movimentou cerca de R$ 30 milhões em seis meses. Após oito meses em prisão domiciliar, a medida foi revogada em dezembro de 2025.

Em agosto de 2024, ela voltou a ser presa por descumprir medidas cautelares, após passar 21 dias fora da Comarca de Belém.