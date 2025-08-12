Noah Centineo é confirmado como jovem Rambo em novo filme da franquia

O ator norte-americano Noah Centineo foi anunciado nesta segunda-feira (11) como o intérprete da versão jovem de John Rambo, personagem eternizado por Sylvester Stallone. A informação foi divulgada pelo site americano Deadline.

O longa, produzido pela Millennium Media, será uma prequel da franquia de ação e mostrará a juventude do veterano da Guerra do Vietnã e ex-soldado das Forças Especiais do Exército dos EUA. O personagem, que se transforma em herói na selva, conquistou o público desde a estreia em 1972, gerando cinco sequências e arrecadando mais de US$ 800 milhões em bilheteria mundial.

As filmagens de “John Rambo” estão previstas para começar em 2026, na Tailândia. Ainda não há data de estreia confirmada.

Último filme da franquia "Rambo"

O mais recente longa, “Rambo: Até o Fim” (2019), teve desempenho razoável nos cinemas, mas recebeu críticas mornas da imprensa especializada.

Quem é Noah Centineo, o novo Rambo?

Nascido em Miami, Flórida, Noah Centineo tem 29 anos e ficou famoso como galã de séries e comédias românticas. Seu papel mais marcante foi o de Peter Kavinsky, protagonista da trilogia de sucesso “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix.

O ator começou a carreira no Disney Channel e construiu uma imagem associada a personagens carismáticos e românticos. Nos últimos anos, porém, vem buscando papéis mais desafiadores para fugir do “type-casting”.

A mudança de carreira

Dono de uma produtora, Centineo também atuou como protagonista e produtor-executivo da série de espionagem “The Recruit”, da Netflix. Em 2022, contracenou com Dwayne “The Rock” Johnson em “Adão Negro”. Em 2025, interpretou um soldado no elogiado “Tempo de Guerra”, dirigido por Alex Garland e Ray Mendoza.

Agora, com “John Rambo”, Noah Centineo terá a oportunidade de deixar de vez a imagem de “galã teen” e consolidar-se como astro de filmes de ação.

Próximos projetos

Além de viver o jovem Rambo, Centineo também interpretará Ken Masters na adaptação live-action de Street Fighter, ao lado de Jason Momoa e Andrew Koji. O filme, dirigido por Kitao Sakurai, tem lançamento previsto para 2026.



(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)