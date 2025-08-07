Paraense Mony integra o elenco do filme ‘Tempo de Acreditar’ que estreia dia 08

O longa-metragem Tempo de Acreditar estreia nesta quinta-feira, 08, na plataforma Feliz7Play, com paraense no elenco. O streaming é uma plataforma cristã que tem como objetivo o acesso a vídeos educativos, inspiradores e com valores fundamentados na fé.

Com 23 anos de trajetória artística, a atriz Mony interpreta Sofia, personagem que representa uma das forças femininas emocionais da trama, marcada por fé, luto e resiliência. Ela é uma veterinária simpática que se muda para Rio dos Cedros com o desejo de recomeçar. Carismática, logo conquista os moradores da cidade, que nem imaginam o passado misterioso que ela carrega, até porque, por trás de sua doçura, há segredos que serão revelados ao longo da trama.

Tempo de Acreditar traz uma história sensível e profundamente humana, abordando temas como perda, paternidade, luto, recomeço e esperança, mostrando como encontrar sentido na dor, manter-se de pé quando tudo desmorona e redescobrir a esperança nas pequenas coisas. A trama tem roteiro e direção de Fábio Faria, fotografia de Rogério Lemos e produção da Cine Haven.

Com a estreia do filme, Mony comemora mais essa conquista em sua carreira multifacetada. Atuante no teatro, na dança e no audiovisual, ela acumula mais de 30 projetos, como a série e o longa (a estrear) Estranho Amor, a série paraense 5 Para 1/2 Noite (a estrear), o longa paraense Eu, Nirvana, a peça teatral O Amante, com temporadas no Rio e em Niterói, além de participações em Justiça 2 (Globoplay) e Renascer (TV Globo). Além disso, ela já tem contratos fechados para este ano e também aguarda algumas estreias. Mony é fundadora da Filomena Produções, onde atua como produtora e diretora criativa. Produziu peças e filmes como Vamos?, Quem Matou Verônica? e as séries Aquele Amigo Que... e 4 Paredes, além de conteúdos digitais para grandes marcas.

“Estava vivendo meu próprio luto e um período de pessimismo, desde a perda da minha avó no ano anterior. Ela era muito presente no meu cotidiano e foi a primeira pessoa realmente próxima que perdi. Desde que li o roteiro, a história do filme me atravessou profundamente, mas foi durante as filmagens, no convívio com a equipe e me dedicando ao meu ofício que, de fato, reencontrei a esperança. Foi um momento de restauração e reconexão com minha fé e espiritualidade. Fazer parte de Tempo de Acreditar foi um divisor de águas na minha vida pessoal e artística”, declara a atriz.

O convite para Tempo de Acreditar veio por meio do ator e amigo Kainan Ferraz, protagonista do filme. Com cerca de 20 dias de preparação, Mony mergulhou no processo de construção da personagem, ao lado do elenco e do diretor, Fábio Faria. Mony visitou um haras em Vargem Grande (RJ), já que sua personagem é médica veterinária e trabalha em um celeiro, cuidando de cavalos. Além disso, Sofia esconde de todos à sua volta uma situação triste do passado, trazendo à tona sua coragem e força interior. Por conta dessas características, a paraense se identificou com ela.