Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Paraense Mony integra o elenco do filme ‘Tempo de Acreditar’ que estreia dia 08

Streaming Feliz7Play, que marca lançamento do linga, é uma plataforma cristã

Bruna Dias
fonte

A atriz Mony interpreta a veterinária Sofia (Divulgação)

O longa-metragem Tempo de Acreditar estreia nesta quinta-feira, 08, na plataforma Feliz7Play, com paraense no elenco. O streaming é uma plataforma cristã que tem como objetivo o acesso a vídeos educativos, inspiradores e com valores fundamentados na fé.

Com 23 anos de trajetória artística, a atriz Mony interpreta Sofia, personagem que representa uma das forças femininas emocionais da trama, marcada por fé, luto e resiliência. Ela é uma veterinária simpática que se muda para Rio dos Cedros com o desejo de recomeçar. Carismática, logo conquista os moradores da cidade, que nem imaginam o passado misterioso que ela carrega, até porque, por trás de sua doçura, há segredos que serão revelados ao longo da trama.

VEJA MAIS

image Atriz paraense Mony estreia série em streaming nacional e se prepara para lançar longa
A produção ‘Estranho Amor’ saiu dos streamings para as telas de cinema em 2025

image Ao lado de Aline Mineiro e elenco, Mony Gester e Mitt Yamada estrelam o filme 'Quem Matou Verônica?'
Atores e produtores paraenses liberam média-metragem em canal no Youtube

Tempo de Acreditar traz uma história sensível e profundamente humana, abordando temas como perda, paternidade, luto, recomeço e esperança, mostrando como encontrar sentido na dor, manter-se de pé quando tudo desmorona e redescobrir a esperança nas pequenas coisas. A trama tem roteiro e direção de Fábio Faria, fotografia de Rogério Lemos e produção da Cine Haven.

Com a estreia do filme, Mony comemora mais essa conquista em sua carreira multifacetada. Atuante no teatro, na dança e no audiovisual, ela acumula mais de 30 projetos, como a série e o longa (a estrear) Estranho Amor, a série paraense 5 Para 1/2 Noite (a estrear), o longa paraense Eu, Nirvana, a peça teatral O Amante, com temporadas no Rio e em Niterói, além de participações em Justiça 2 (Globoplay) e Renascer (TV Globo). Além disso, ela já tem contratos fechados para este ano e também aguarda algumas estreias. Mony é fundadora da Filomena Produções, onde atua como produtora e diretora criativa. Produziu peças e filmes como Vamos?, Quem Matou Verônica? e as séries Aquele Amigo Que... e 4 Paredes, além de conteúdos digitais para grandes marcas.

“Estava vivendo meu próprio luto e um período de pessimismo, desde a perda da minha avó no ano anterior. Ela era muito presente no meu cotidiano e foi a primeira pessoa realmente próxima que perdi. Desde que li o roteiro, a história do filme me atravessou profundamente, mas foi durante as filmagens, no convívio com a equipe e me dedicando ao meu ofício que, de fato, reencontrei a esperança. Foi um momento de restauração e reconexão com minha fé e espiritualidade. Fazer parte de Tempo de Acreditar foi um divisor de águas na minha vida pessoal e artística”, declara a atriz.

O convite para Tempo de Acreditar veio por meio do ator e amigo Kainan Ferraz, protagonista do filme. Com cerca de 20 dias de preparação, Mony mergulhou no processo de construção da personagem, ao lado do elenco e do diretor, Fábio Faria. Mony visitou um haras em Vargem Grande (RJ), já que sua personagem é médica veterinária e trabalha em um celeiro, cuidando de cavalos. Além disso, Sofia esconde de todos à sua volta uma situação triste do passado, trazendo à tona sua coragem e força interior. Por conta dessas características, a paraense se identificou com ela.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Streaming

Feliz7Play

Mony
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

CINEMA

Aranha da saga Harry Potter é encontrada no Brasil; saiba mais sobre a aranha-chicote

O Brasil possui a maior diversidade de amblipígios do mundo, com 29 espécies espalhadas por quase todos os biomas

15.05.23 15h49

MAIS LIDAS EM CULTURA

VISUAL NOVO

Após perder 52 kg, Fabiano Menotti exibe resultado e impressiona seguidores; veja o antes e depois

Cantor sertanejo segue firme na rotina de treinos e reeducação alimentar e diz que a luta continua

06.08.25 21h04

Novela turca

Conheça cinco novelas turcas com amores tóxicos

Histórias de amores turbulentos são uma marca dos enredos das produções turcas; confira algumas indicações

30.07.25 19h00

CONFIRMADO!

Henrique e Juliano se apresentam em Belém com participação de Nattan e Grelo

Label “Henrique e Juliano Exclusivo” é anunciada

30.07.25 12h00

SENSIBILIDADE

Amiga maquiadora revela último pedido de Preta Gil: 'Não foi fácil'

A maquiadora Soraya Rocha foi quem maquiou a cantora para o velório

27.07.25 21h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda