Ao lado de Aline Mineiro e elenco, Mony Gester e Mitt Yamada estrelam o filme 'Quem Matou Verônica?'

Uma sessão de terapia resulta em um desenrolar emocionante em “Quem Matou Verônica?”. O filme, disponível no canal do Youtube da St. Jude Filmes, por tempo limitado, tem 40 minutos de suspense em um thriller psicológico.

O média-metragem tem no elenco os paraenses Mony Gester e Mitt Yamada, eles são sócios da Filomena Produções, que junto com a St Jude Filmes, autor e diretor, Weslei Mata, fizeram a produção de “Quem Matou Verônica?”.

O roteiro foi escrito há alguns anos pelo Weslei. “De cara nos apaixonamos por ele, sabíamos do potencial que o projeto tinha e começamos a trabalhar a pré-produção. Demorou pra sair do papel, pois tudo isso ocorreu em meio a pandemia. Fizemos cada detalhe de forma minuciosa e conseguimos reunir uma equipe incrível, que abraçou o projeto e, sem dúvidas, fez ele chegar no resultado que todos podem assistir hoje no canal da St. Jude Filmes”, disse Mitt.

“A Filomena Produções foi criada em 2019 com o objetivo de fomentar o mercado cultural e pôr em prática as funções artísticas que sempre me interessei. É uma produtora independente, sem investidores além de nós mesmos, mas isso não nos impede de criar oportunidades, estar sempre produzindo e fazer acontecer. Sou muito orgulhosa do caminho que trilhamos”, completa Mony.

VEJA MAIS

Mitt dá vida a Levin. “A ideia central do filme gira em torno de uma sessão de terapia em que ele, um policial que sofre com insônia por não conseguir solucionar uma sequência de crimes, é conduzido pela dra. Helena (Aline Mineiro) a encontrar a verdade’, explica.

“Foi um desafio enorme interpretar o Levin, ele é um personagem denso, cheio de traumas e em busca de justiça. Trabalhei bastante na construção dele, nos trejeitos, timbre de voz, postura, olhar. Queria trazer esse clima pesado pra ele e para as cenas. Foi uma experiência incrível que vou guardar com muito carinho”, acrescenta.

Além de Mony e Mitt, a ex-Fazenda Aline Mineiro está no elenco. Evandro Lustosa, Giovanni Pilan, Lua Marcelino e Lenise Oliveira também estão no média-metragem.

Apesar dos paraenses morarem no Rio de Janeiro, as filmagens aconteceram em São Paulo, sob direção de fotografia de Pedro Oliveira, produção de set de Ivanna Serra, captação de áudio de Júlio Andrade, design e motion design de Keila Castro, canção original intitulada "Ruptura", de Aeriz, e making of de Welton Matos.

Mony interpreta Eva Nevil. “Enquanto atriz, ela me trouxe muitas questões porque esse papel vai na contramão da maioria dos trabalhos que eu já tinha feito. Ela é uma garota de programa, narcisista, exige um corpo e uma tensão específicos, as cenas dela chegam a ser performáticas. E foi muito interessante trabalhar nesse lugar, descobrir um outro olhar pra personagem”, contou.

“Já na função de produção executiva, acredito que os maiores desafios do filme recai sobre conseguir reunir a equipe e a questão financeira. Por ser uma produção independente, o nosso orçamento é praticamente zero, o que demanda a cada um dos envolvidos investir seu tempo e seu suor em várias funções ao mesmo tempo. A equipe foi um grande acerto. Sem a equipe engajada, focada e dedicada que conseguimos reunir, seria impossível chegar ao resultado que chegamos”, acrescenta Mony.