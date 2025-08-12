Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sessão cult em Belém debate remake polêmico do filme erótico 'Emanuelle'

Clássico erótico de 1974 ganha nova versão e será exibido no Cine Líbero Luxardo com análise de críticos paraenses

Filme Emmanuelle ()

O remake do polêmico filme Emanuelle, dirigido por Audrey Diwan e estrelado por Noémie Merlant e Naomi Watts, terá exibição em Belém dentro da Sessão Cult Debate, ação da ACCPA, no Cine Líbero Luxardo, no dia 14/8/25, às 19h10, com debate após a sessão.

Na trama, uma mulher viaja sozinha para Hong Kong em uma missão de negócios e, na vibrante e sensual cidade global, se entrega a encontros intensos e novas experiências.

Sessão Cult Debate em Belém

A Sessão Cult Debate é uma ação cultural da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) que colabora com debates e análises críticas sobre filmes em exibição no circuito de Belém. A iniciativa é realizada em parceria com o Cine Líbero Luxardo desde 2024, contribuindo com a programação do cinema alternativo paraense.

Exibição, horário e debate

A sessão de Emanuelle ocorre no dia 14/8/25, às 19h10, com venda de ingressos na bilheteria do cinema. Após a exibição, haverá debate com críticos da ACCPA e convidados.

Serviço

  • Filme: Emanuelle (remake)
  • Direção: Audrey Diwan
  • Elenco: Noémie Merlant, Naomi Watts
  • Data: 14/8/25
  • Horário: 19h10 (ingressos na bilheteria)
  • Local: Cine Líbero Luxardo, Belém
  • Debate: Críticos da ACCPA e convidados.
Palavras-chave

emanuelle

cine líbero luxardo
Cultura
