Sessão cult em Belém debate remake polêmico do filme erótico 'Emanuelle'

O remake do polêmico filme Emanuelle, dirigido por Audrey Diwan e estrelado por Noémie Merlant e Naomi Watts, terá exibição em Belém dentro da Sessão Cult Debate, ação da ACCPA, no Cine Líbero Luxardo, no dia 14/8/25, às 19h10, com debate após a sessão.

Na trama, uma mulher viaja sozinha para Hong Kong em uma missão de negócios e, na vibrante e sensual cidade global, se entrega a encontros intensos e novas experiências.

Sessão Cult Debate em Belém

A Sessão Cult Debate é uma ação cultural da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) que colabora com debates e análises críticas sobre filmes em exibição no circuito de Belém. A iniciativa é realizada em parceria com o Cine Líbero Luxardo desde 2024, contribuindo com a programação do cinema alternativo paraense.

Exibição, horário e debate

A sessão de Emanuelle ocorre no dia 14/8/25, às 19h10, com venda de ingressos na bilheteria do cinema. Após a exibição, haverá debate com críticos da ACCPA e convidados.

