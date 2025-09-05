Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

No 'Dia da Amazônia', descubra novos artistas e movimentos musicais do Pará para acompanhar

Cenário musical paraense é considerado fértil e com alcance nacional e internacional, segundo pesquisador

Amanda Martins

Nesta sexta-feira (5) é celebrado o Dia da Amazônia, data que destaca a relevância da maior floresta tropical do mundo, essencial para o equilíbrio climático, a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida da população. Além de sua importância ambiental, a região é também berço de uma rica produção cultural, incluindo a música, que sempre refletiu a diversidade e a identidade do território amazônico.

VEJA MAIS

image De Beyoncé ao tecnobrega, 'Rock Doido' conecta referências globais e amazônicas em um só clipe
Produção de clipe usou apenas um celular e contou com 250 pessoas na cena final

image Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira
Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

image Gessycka Gino lança 'Brega Bom' e promete resgatar a essência do brega paraense com estética anos 60
Música chega às plataformas nesta segunda-feira (25/8) com clipe nostálgico e divulgação que tomou as ruas e as redes sociais

O Pará, em especial, tem tradição em revelar grandes nomes da música dentro e fora do Estado, como Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Nilson Chaves, Lucinha Bastos, Joelma, Marco Monteiro, Dona Onete, Ruy Barata, Mestre Damasceno, PinducaPaulo André Barata e Walter Bandeira, entre outros. No entanto, segundo o músico e pesquisador musical Eduardo Barbosa, uma nova geração de artistas tem ocupado a cena local, e também a nacional, trazendo novas questões e linguagens. 

image Viviane Batidão e Zaynara se destacaram na premiação do Multishow em 2024 (Foto/Reprodução/Instagram)

“Talvez estejamos presenciando um dos momentos mais férteis da cena musical paraense dos últimos tempos. Nunca houve tanta gente produzindo música ao mesmo tempo, e de forma tão variada como agora”, afirmou.

image Cantora Layse (Estúdio Tereza e Aryanne.)

Entre os "novos rostos", Barbosa destaca a Viviane Batidão, como uma das referências no tecnomelody, e Zaynara, com seu beat melody, ambas com projeção nacional. No cenário local, ele menciona a cantora Layse, que lidera uma festa de brega todas as quartas em uma casa de show, na capital paraense; e o cantor e compositor AQNO, artista pop que tem se destacado por seu visual e músicas dançantes. 

image AQNO (Tereza Maciel)

Além disso, Eduardo lembra sua própria festa, “Noites de Lambada”, que revive o gênero e os concursos de merengue típicos de Belém, mantendo viva a tradição da música paraense raiz.

image Grupo Lambada Social Club (Reprodução/ Instagram)

Para ele, o destaque que a Amazônia vem ganhando musicalmente nos últimos anos era esperado. Ele observa que a música do Pará já inspirou movimentos em todo o Brasil, citando a Lambada, a Guitarrada e o fenômeno do becnobrega e do brega calypso. “Temos visto também artistas indo para o exterior mostrar as nossas sonoridades, e isso corrobora a ideia de que a nossa música é perfeitamente adaptável a qualquer cenário possível”, analisou.

image Banda Fé no Batuque levará a roda de samba para a Feira do Açaí (Divulgação)

Entre os artistas e movimentos que o pesquisador indica para o público conhecer, se destacam o Fé no Batuque, com suas ocupações mensais de samba; o músico Reiner, no rock; e os Carimbós da Feira do Açaí. “Belém é um grande caldeirão cultural e tem muita coisa para ser vista. Belém é uma cidade que só se entende quem vive ela”, afirmou. 

image O cantor e compositor Reiner (Duda Santana)

Confira outras indicações de artistas para seguir e acompanhar os trabalhos:

Jeff Moraes

Júlia Passos

Naieme

Iris Selva

Liz Amazônia

Arthur Espíndola

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

dia da amazônia

música

artistas paraenses
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DIVERSIDADE

Festival Acessa BH 2025 terá, pela primeira vez, artistas do Norte na programação

Paraense Rô Colares apresenta espetáculo inspirado em ancestralidade e vivências do espectro autista

05.09.25 8h00

A VEZ DE BELÉM

Pôr do Suel desembarca em Belém com hits, vibe sunset e pagode para todas as gerações

Após rodar o Brasil com sua label, Suel chega à capital paraense com participações especiais e repertório que homenageia o melhor do pagode nacional e seus maiores sucessos

05.09.25 8h00

CULTURA

Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

Mineira de 22 anos tem focado em aprendizados e novas oportunidades na carreira

05.09.25 0h02

SHOWCASE

Conferência ALMA: show de cantora Gabriê marca último dia de programação, nesta sexta-feira (05)

A artista de Rondônia se apresentará em evento, realizado na Estação das Docas, com repertório autoral

04.09.25 23h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONTEÚDO ADULTO

Virgem e cristã, influenciadora fatura R$ 440 milhões no OnlyFans sem publicar nudes

Sophie Rain, de 20 anos, surpreende ao conquistar espaço entre as maiores estrelas da plataforma com conteúdo não explícito

26.07.25 15h29

CULTURA

Artistas e público celebram na AABB décadas do brega, raiz do som paraense

Será neste sábado (6) na sede da AABB, em Ananindeua, a partir das 22h, numa grande festa para a plateia cantar e dançar com os artistas pioneiros do gênero que é 'cara do Pará'

05.09.25 8h00

'PATRIMÔNIO'

Influencer faz seguro de partes íntimas avaliado em R$ 2 milhões e causa polêmica

Influencer adulta e ex-fisiculturista Mari Reis afirma que corpo é sua principal fonte de renda; apólice cobre lesões, estética e gravações

04.09.25 21h05

NOVO CASAL?

VÍDEO: Virginia Fonseca e Vini Jr. são vistos juntos em iate na Espanha em meio a rumores de affair

Após visita ao estádio do Real Madrid, influenciadora e jogador voltam a ser vistos juntos na Europa

03.09.25 21h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda