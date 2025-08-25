Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gessycka Gino lança 'Brega Bom' e promete resgatar a essência do brega paraense com estética anos 60

Música chega às plataformas nesta segunda-feira (25/8) com clipe nostálgico e divulgação que tomou as ruas e as redes sociais

Hannah Franco
fonte

Gessycka Gino estreia na música com “Brega Bom” e celebra o ritmo paraense. (Divulgação/Gessycka Gino)

Se você se deparou com cartazes misteriosos espalhados por Belém ou viu um vídeo cheio de estilo no seu feed do Instagram, saiba que tudo isso fazia parte da estratégia de divulgação do novo single de Gessycka Gino, artista paraense que estreia oficialmente na música com a faixa "Brega Bom", que será lançada nesta segunda-feira (25/8) nas principais plataformas digitais.

Com uma proposta estética ousada, que mescla o charme nostálgico dos anos 60 com a potência vibrante das festas de aparelhagem, Gino chega com tudo para deixar sua marca na nova geração do brega. O clipe oficial da faixa, que também será divulgado no mesmo dia, aposta em cores saturadas, figurinos autênticos, cabelos volumosos e muita identidade visual. 

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a multiartista compartilhou os bastidores da produção e revelou a emoção de lançar uma canção com tanta carga afetiva, cultural e familiar. 

Apesar de já ter feito participações em projetos como o "Poesia Acústica Paraense", do humorista João The Rocha, essa é a primeira vez que a artista – que também é atriz e criadora de conteúdo digital – mergulha de cabeça na música. "Nunca tinha lançado algo só meu assim na música. Sou atriz e também trabalho como criadora de conteúdo na internet, então sempre busco não me limitar dentro do mundo da arte. Acredito que uma coisa completa a outra. O importante é fazer tudo com muito estudo, cuidado e amor sempre."

De herança musical, nasce o "Brega Bom"

O projeto é especial não só pela estreia de Gino como cantora solo, mas também por carregar um toque familiar: a composição da música é assinada por Gina Lobrista, mãe da artista e um dos grandes nomes do brega no Pará. A canção também é uma versão do sucesso internacional "Pretty Little Baby", eternizada por Connie Francis.

"A composição é da minha mãe! Eu só dei uns toquezinhos. Ela não me deu nem tempo de começar a compor do zero… quando contei que queria fazer uma versão dessa música internacional, ela já trouxe a letra na hora. E era a minha cara!", conta a cantora.

"Fui criada nesse meio artístico, eu venho de um ambiente familiar que respirava música", destacou.

"Sempre estive muito próxima dela durante toda sua trajetória com a música aqui no Pará. Acompanhei tudo de perto e aprendi muito também", conta. Com uma relação baseada em apoio e liberdade criativa, Gino destaca o incentivo que sempre recebeu da mãe. "Ela me deixa sonhar, e eu sou uma garota que sonha muito e sonha alto! Quando falei que queria embarcar nessa [na música], não foi nenhuma surpresa pra ela. Parece até que já sabia que esse momento ia chegar."

VEJA MAIS

image Salomão Larêdo relança ‘Senhora das Águas’, obra de poemas sobre o Círio de Nazaré
Lançado originalmente em 1982, livro volta ao público com prefácio inédito do professor Paulo Nunes

image Joelma revela lançamento do projeto 'Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal'
Estilo amazônico ganha destaque nos figurinos do DVD gravado na Europa

Visual retrô e divulgação raiz

O clipe de "Brega Bom" é uma verdadeira viagem no tempo, especialmente para os paraenses, com produção coletiva e toque autoral em cada detalhe. Gino se envolveu diretamente na escolha de tecidos, criação dos figurinos e até no design do rótulo de cerveja que aparece na produção, inspirado nas antigas marcas que protagonizavam os verões da década de 80 e 90.

image Com estética vibrante e cheia de personalidade, Gessycka Gino aposta em nostalgia e identidade no lançamento de “Brega Bom”. (Divulgação/Gessycka Gino)

"Queria essa nostalgia, para trazer esse sentimento de verão paraense, sol, praia e claro muito Brega bom!", explicou Gino.

A campanha de divulgação também seguiu uma linha "raiz", mergulhando de cabeça na estética popular que é a cara do Pará. Cartazes com o rosto da artista foram espalhados por bares tradicionais e pontos movimentados da cidade, enquanto o áudio de divulgação, veiculado em carro som pela cidade, foi narrado por DJ Aglison, de Vigia.

A estratégia, que mesclou afeto, memória e criatividade, despertou curiosidade nas ruas e viralizou nas redes sociais. Ao ser questionada sobre a repercussão, Gino disse que "sabia que a galera ia gostar, mas não esperava que tanto assim".

Brega com DNA paraense

A mistura de elementos retrô com a energia das festas de aparelhagem não foi um acaso, mas uma escolha artística pensada com cuidado por Gessycka Gino. "Queria que o 'Brega Bom' fosse um brega clássico, nostálgico", explica.

"O brega é atemporal. É um exemplo de tecnologia sonora que mistura ritmos latinos, caribenhos e cativa todas as faixas etárias. É um ritmo à frente do seu tempo, vindo diretamente da periferia, e merece ser ouvido e respeitado pelo mundo inteiro", diz Gino.

"Acredito que o brega é ancestral, e ancestralidade é algo que não dá para fugir. No meu caso, é uma herança que vem da minha avó, Edjane Silva, compositora nordestina apaixonada pelo brega, que foi abraçada pelo Pará. Isso passou para minha mãe e chegou até mim", conta.

Ela reforça que o brega faz parte da formação cultural do paraense desde cedo. "A gente nasce escutando brega, aprende desde pequeno como se dança, sonha em crescer e ir em uma festa de aparelhagem. Durante muito tempo era até moda ter vergonha de ouvir brega ou tecnomelody, mas felizmente isso tem mudado. Hoje, ser brega e gostar de brega é ser único — e é só motivo de orgulho."

Além do lançamento de "Brega Bom", Gino já antecipa que vem mais novidade por aí. "A mente de Gessycka Gino é uma caixinha de surpresas. Já tem várias ideias, então podem aguardar muito ritmo, muito swing e, claro, muita essência paraense!", avisa.

Serviço - Brega Bom

🎧 Lançamento oficial: segunda-feira, 25 de agosto

📍 Onde ouvir: todas as plataformas digitais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gessycka gino

gina lobrista

lançamento

brega
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

FIM

Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de relacionamento

O ex-casal começou a se relacionar longa da exposição pública em 2017

25.08.25 8h55

TORCIDA

Paraenses Nirah e Daniel Sobral iniciam hoje a jornada no 'Estrela da Casa'

O reality musical da Globo terá a dupla como representantes do Estado do Pará

25.08.25 8h00

ENTREVISTA

Modelo paraense Carol Ribeiro fala sobre esclerose múltipla: "A vida não é só trabalho'

Modelo paraense conta como enfrentou os primeiros sintomas, o impacto do diagnóstico e as mudanças que fez na rotina após descobrir a doença neurológica

24.08.25 17h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

CONHEÇA!

Professora universitária que ganhava R$ 20 mil por mês com conteúdo adulto é suspensa

“Ganho mais com conteúdo adulto que como professora”, justificou a docente, que é doutora em Biologia

21.08.25 16h17

MISTÉRIO

Espírito capturado em vídeo? Documentário ‘desvenda’ aparição de Cláudio Ronaldo em missa

Além de recriar a cena original com o mesmo ângulo de câmera, o cineasta responsável pelo documentário também entrevistou familiares de Cláudio e consultou especialista

31.10.24 7h06

FIM

Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de relacionamento

O ex-casal começou a se relacionar longa da exposição pública em 2017

25.08.25 8h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda