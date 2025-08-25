Gessycka Gino lança 'Brega Bom' e promete resgatar a essência do brega paraense com estética anos 60

Se você se deparou com cartazes misteriosos espalhados por Belém ou viu um vídeo cheio de estilo no seu feed do Instagram, saiba que tudo isso fazia parte da estratégia de divulgação do novo single de Gessycka Gino, artista paraense que estreia oficialmente na música com a faixa "Brega Bom", que será lançada nesta segunda-feira (25/8) nas principais plataformas digitais.

Com uma proposta estética ousada, que mescla o charme nostálgico dos anos 60 com a potência vibrante das festas de aparelhagem, Gino chega com tudo para deixar sua marca na nova geração do brega. O clipe oficial da faixa, que também será divulgado no mesmo dia, aposta em cores saturadas, figurinos autênticos, cabelos volumosos e muita identidade visual.

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a multiartista compartilhou os bastidores da produção e revelou a emoção de lançar uma canção com tanta carga afetiva, cultural e familiar.

Apesar de já ter feito participações em projetos como o "Poesia Acústica Paraense", do humorista João The Rocha, essa é a primeira vez que a artista – que também é atriz e criadora de conteúdo digital – mergulha de cabeça na música. "Nunca tinha lançado algo só meu assim na música. Sou atriz e também trabalho como criadora de conteúdo na internet, então sempre busco não me limitar dentro do mundo da arte. Acredito que uma coisa completa a outra. O importante é fazer tudo com muito estudo, cuidado e amor sempre."

De herança musical, nasce o "Brega Bom"

O projeto é especial não só pela estreia de Gino como cantora solo, mas também por carregar um toque familiar: a composição da música é assinada por Gina Lobrista, mãe da artista e um dos grandes nomes do brega no Pará. A canção também é uma versão do sucesso internacional "Pretty Little Baby", eternizada por Connie Francis.

"A composição é da minha mãe! Eu só dei uns toquezinhos. Ela não me deu nem tempo de começar a compor do zero… quando contei que queria fazer uma versão dessa música internacional, ela já trouxe a letra na hora. E era a minha cara!", conta a cantora.

"Fui criada nesse meio artístico, eu venho de um ambiente familiar que respirava música", destacou.

"Sempre estive muito próxima dela durante toda sua trajetória com a música aqui no Pará. Acompanhei tudo de perto e aprendi muito também", conta. Com uma relação baseada em apoio e liberdade criativa, Gino destaca o incentivo que sempre recebeu da mãe. "Ela me deixa sonhar, e eu sou uma garota que sonha muito e sonha alto! Quando falei que queria embarcar nessa [na música], não foi nenhuma surpresa pra ela. Parece até que já sabia que esse momento ia chegar."

Visual retrô e divulgação raiz

O clipe de "Brega Bom" é uma verdadeira viagem no tempo, especialmente para os paraenses, com produção coletiva e toque autoral em cada detalhe. Gino se envolveu diretamente na escolha de tecidos, criação dos figurinos e até no design do rótulo de cerveja que aparece na produção, inspirado nas antigas marcas que protagonizavam os verões da década de 80 e 90.

Com estética vibrante e cheia de personalidade, Gessycka Gino aposta em nostalgia e identidade no lançamento de “Brega Bom”. (Divulgação/Gessycka Gino)

"Queria essa nostalgia, para trazer esse sentimento de verão paraense, sol, praia e claro muito Brega bom!", explicou Gino.

A campanha de divulgação também seguiu uma linha "raiz", mergulhando de cabeça na estética popular que é a cara do Pará. Cartazes com o rosto da artista foram espalhados por bares tradicionais e pontos movimentados da cidade, enquanto o áudio de divulgação, veiculado em carro som pela cidade, foi narrado por DJ Aglison, de Vigia.

A estratégia, que mesclou afeto, memória e criatividade, despertou curiosidade nas ruas e viralizou nas redes sociais. Ao ser questionada sobre a repercussão, Gino disse que "sabia que a galera ia gostar, mas não esperava que tanto assim".

Brega com DNA paraense

A mistura de elementos retrô com a energia das festas de aparelhagem não foi um acaso, mas uma escolha artística pensada com cuidado por Gessycka Gino. "Queria que o 'Brega Bom' fosse um brega clássico, nostálgico", explica.

"O brega é atemporal. É um exemplo de tecnologia sonora que mistura ritmos latinos, caribenhos e cativa todas as faixas etárias. É um ritmo à frente do seu tempo, vindo diretamente da periferia, e merece ser ouvido e respeitado pelo mundo inteiro", diz Gino.

"Acredito que o brega é ancestral, e ancestralidade é algo que não dá para fugir. No meu caso, é uma herança que vem da minha avó, Edjane Silva, compositora nordestina apaixonada pelo brega, que foi abraçada pelo Pará. Isso passou para minha mãe e chegou até mim", conta.

Ela reforça que o brega faz parte da formação cultural do paraense desde cedo. "A gente nasce escutando brega, aprende desde pequeno como se dança, sonha em crescer e ir em uma festa de aparelhagem. Durante muito tempo era até moda ter vergonha de ouvir brega ou tecnomelody, mas felizmente isso tem mudado. Hoje, ser brega e gostar de brega é ser único — e é só motivo de orgulho."

Além do lançamento de "Brega Bom", Gino já antecipa que vem mais novidade por aí. "A mente de Gessycka Gino é uma caixinha de surpresas. Já tem várias ideias, então podem aguardar muito ritmo, muito swing e, claro, muita essência paraense!", avisa.

Serviço - Brega Bom

🎧 Lançamento oficial: segunda-feira, 25 de agosto

📍 Onde ouvir: todas as plataformas digitais