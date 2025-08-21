Capa Jornal Amazônia
Salomão Larêdo relança 'Senhora das Águas', obra de poemas sobre o Círio de Nazaré

Lançado originalmente em 1982, livro volta ao público com prefácio inédito do professor Paulo Nunes

Abílio Dantas
Escritor Salomão Larêdo (Fernando Sette)

Inspirado no Círio de Nazaré, o livro Senhora das Águas”, de Salomão Larêdo, retorna às livrarias mais de quatro décadas após sua primeira edição. A obra reúne cinco longos poemas em que Nossa Senhora de Nazaré é a personagem central, conduzindo o rio Amazonas e guiando ribeirinhos e caboclos que chegam a Belém para participar da grande festa religiosa. O relançamento será realizado nesta quinta-feira (21), às 17h, no box da Larêdo Editora, estande nº 198, durante a 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

image Aos 76 anos, Salomão Larêdo deixa Belém e volta à vila onde nasceu: 'Quero viver poeticamente’
Retorno à Vila do Carmo do Tocantins, em Cametá, marca nova fase na vida e na obra do escritor paraense

image ‘Família Larêdo’: livro conta a trajetória da família amazônica de escritor paraense
Em mais de 1.500 páginas, o escritor e jornalista Salomão Larêdo narra os fatos que marcaram e marcam a história de seus familiares na Amazônia

image Salomão Larêdo lança novo romance ‘Onze Bandeirinhas’ na Feira Pan-Amazônica do Livro
O lançamento irá ocorrer nesta quinta-feira, 22, às 16h, no Stand da Larêdo Editora, com sessão de autógrafos

Publicada originalmente nos anos 1980, a obra nunca havia sido reeditada. Ao longo das décadas, tornou-se uma obra bastante procurada por leitores e pesquisadores, permanecendo fora de catálogo até agora. A nova edição chega ao público com incentivo do professor Paulo Nunes, da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e da Universidade da Amazônia (UNAMA), que também assina o prefácio.

Segundo Salomão Larêdo, natural de Cametá, no baixo Tocantins, a obra nasceu de suas próprias vivências. Ele recorda que, à época da primeira publicação, queria traduzir poeticamente o olhar de quem vinha do interior para acompanhar o Círio em Belém. “Era o olhar de alguém que desejava repassar a emoção de quem sai do interior e vê a grandiosidade da festa de Nazaré”, afirmou o escritor.

O autor destaca ainda a oportunidade de apresentar o texto para novas gerações. “Vejo este relançamento como um mergulho nas águas profundas da literatura que desenvolvo. É um momento de emoção para que o público mais jovem conheça o que eu estava iniciando nos anos 1980, falando de quem, para quem é, e sobre o quê da Amazônia”, explicou.

Um detalhe pessoal marca a trajetória do livro: a primeira edição foi dedicada ao filho de Salomão, Filipe, que estava prestes a nascer em outubro de 1982. Hoje, anos depois, Filipe é o editor responsável pelo relançamento. “Na época, ofereci o livro ‘àquele que nascerá por estes dias’. Não sabia ainda se seria menino ou menina. Veio o Filipe, que se tornou meu leitor e hoje meu editor. É uma emoção ainda maior ver este trabalho reeditado por ele”, contou o escritor.

As ilustrações da nova edição permanecem assinadas pelo artista plástico Emmanuel Franco, que acompanhou o projeto desde a primeira publicação. O trabalho gráfico e a diagramação foram desenvolvidos por Fernando Sette.

Para Filipe Larêdo, editor e um dos sócios da editora, trazer “Senhora das Águas” de volta ao público atende a uma demanda histórica. “Este é um livro muito importante para a literatura paraense, publicado em 1982 e nunca mais reeditado. Tanto leitores quanto a crítica pediam o retorno da obra, e o professor Paulo Nunes, que há anos solicitava a reedição, gentilmente aceitou escrever o prefácio desta nova versão”, explicou.

image 'Larêdo' é a mais nova editora da Amazônia; saiba mais
O principal objetivo do escritor é dar voz aos autores paraenses. A primeira produção sairá no mês de abril deste ano

O editor também destacou a escolha da Feira do Livro como palco para o lançamento. “A feira é um marco simbólico para o livro e para a cultura no nosso estado. Estar aqui com uma nova edição de Salomão Larêdo é valorizar não apenas a literatura, mas também a cultura paraense e o Círio de Nazaré, que está no centro desta obra”, disse.

Filipe ressaltou ainda a relação entre o livro e a religiosidade amazônica. “‘Senhora das Águas’ traz a voz do povo que vive o Círio - o caboclo, o ribeirinho, o anônimo na multidão. A personagem central é Nossa Senhora de Nazaré, mas o que se destaca é a ligação entre o sagrado e o cotidiano do povo paraense. É uma obra que une mística, fé e cultura popular em versos”, afirmou.

Para Salomão, revisitar o livro atualmente traz novas camadas de significado. “Se na juventude escrevi sobre as emoções de quem via a festa de Nazaré pela primeira vez, hoje, de volta à Vila do Carmo, onde nasci, sinto que a obra permanece viva e dialoga com o presente. O relançamento é também uma forma de reafirmar a literatura produzida na Amazônia e para a Amazônia”, concluiu.

cultura

lançamento em belém

livros para ler

salomão larêdo

livro 'Senhora das Águas'

Círio de Nazaré

28ª feira pan-amazônica do livro
AGENDA

Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata

Banda se prepara para estreia em São Paulo

21.08.25 11h33

AP recebe exposição ‘Amazônia Líquida’ com desfile de moda e obras de Rose Maiorana

A vernissage será nesta quinta-feira, às 19h, na sede campestre do clube, e seguirá até 21 de setembro

21.08.25 8h00

MODA E SUSTENTABILIDADE

'Amazônia Líquida': Rose Maiorana transforma tecidos em telas vivas em nova exposição na AP

Exposição fica em cartaz no Clube Assembleia Paraense até 21 de setembro

20.08.25 20h43

Não superou?

Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela

Apresentadora ficou abalada ao descobrir encontro do ex-marido com cantora sertaneja em Orlando

20.08.25 21h09

3º Festival da OCP: hora de sentir o som do carimbó da Amazônia

Evento ocorrerá neste domingo (24), no anfiteatro do Memorial dos Povos, e vai reunir shows, debates e, em especial, oficina para crianças

21.08.25 8h00

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

Vovó fitness de 55 anos revela abandono de anabolizantes: 'Muita gente julga pela voz'

Aos 55 anos e na menopausa, Andréa Sunshine prioriza saúde e bem-estar após carreira no fisiculturismo. Influenciadora admitiu uso anterior com acompanhamento médico

20.08.25 21h38

