Salomão Larêdo lança novo romance ‘Onze Bandeirinhas’ na Feira Pan-Amazônica do Livro

O jornalista e escritor paraense Salomão Larêdo lança seu mais recente romance, intitulado "Onze Bandeirinhas", nesta quinta-feira (22/8), às 16h, na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. O evento acontecerá no Stand 189a, localizado próximo à saída do Hangar, e contará com uma sessão de autógrafos. A entrada na feira literária é gratuita.

Publicada pela Larêdo Editora, o livro é mais uma contribuição ao objetivo da editora, dirigida por Filipe Larêdo, filho do autor, e seu sócio João Marcelo Santos, de dar voz aos autores da região amazônica. A capa foi criada pelo artista Ridney Costa.

"A Feira do Livro é um acontecimento importante para nossa cultura e, sobretudo, para quem faz literatura. É um local de festa literária, congraçamento, encontro, mostra de trabalhos, e convergência de interesses de quem trabalha com arte," afirmou Salomão sobre a importância de participar do evento.

Ele também expressou gratidão por ter sido um dos homenageados na Feira do Livro do ano passado, ao lado de Heliana Barriga, e poder retornar em 2024 trazendo novidades. “Meu retorno é repleto de alegria, emoção, e felicidade por estar num ambiente que gosto, cercado de livros, de leitores, de colegas escritores, de produtores culturais, gente de toda parte movida pelo interesse em livro e usufruindo arte literária”, disse.

O novo livro de Salomão Larêdo explora o bairro do Guamá, em Belém, mergulhando na vida cotidiana dos seus moradores e abordando temas como injustiça, corrupção e desigualdade social.

Segundo o escritor, a inspiração para escrever a obra veio de sua própria vivência na capital paraense na década de 60, quando morava ao lado de uma movelaria onde muitos trabalhadores eram do Guamá. "Eu ficava embevecido ouvindo aquelas histórias e disse: ‘um dia eu conto essas histórias’”, relembrou o escritor, acrescentando que o bairro é uma síntese da vida na periferia de uma grande cidade, e o romance reflete a diversidade econômica, social, cultural e religiosa dessa região.

Larêdo destacou que o romance é voltado para um público adulto e tem a intenção de provocar reflexões. "É um texto desinibido, desmistificador, que quer levantar questões e instigar discussão para sacudir, ousar, provocar,” afirmou.

Além de "Onze Bandeirinhas", Salomão Larêdo já tem planos para novos lançamentos. "Sim, eu tenho planos, muitos planos. Eu não deixo de escrever. Eu leio e escrevo todo dia," comentou, mencionando alguns de seus próximos trabalhos, como ‘Escorre Água’, ‘Paíz dos Maparás’, e sua autobiografia intitulada ‘Mundiado, a história de Salomão’”, revelou ao Grupo Liberal.

O autor concluiu destacando a importância da literatura em sua vida. "Sou leitor voraz e escritor que produz texto permanentemente e jamais paro de ler e escrever. Tenho muitos outros livros e sempre novos e novos”, acrescentou.

VALORIZAÇÃO

Filipe Larêdo, editor e fundador da editora, destacou a importância do lançamento do livro "Onze Bandeirinhas" para a editora e para a literatura regional. “A Larêdo Editora nasceu com o objetivo de dar voz aos autores paraenses e à temática amazônica. Portanto, se um autor vier de fora e falar sobre a Amazônia, também será acolhido," explicou Filipe, ressaltando a intenção de promover a cultura amazônica, especialmente a paraense.

Além do "Onze Bandeirinhas", Filipe anunciou que o próximo lançamento da editora será o "Vocabulário Ilustrado da Amazônia", de Olímpia Reis Resque, uma autora já conhecida por seu trabalho como bibliotecária e pesquisadora do Museu Paraense Emílio Goeldi. "Nosso próximo livro vai vir com muitas ilustrações, colorido," afirmou.

Sobre a participação da Larêdo Editora na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, Filipe expressou entusiasmo: "A estreia aqui na feira está sendo maravilhosa, o retorno do público, a presença, a conversa com eles, as vendas, a nossa interação com os outros estandes, com autores, está sendo magnífica”.

SERVIÇO

LANÇAMENTO DO LIVRO ‘ONZE BANDEIRINHAS’ DE SALOMÃO LARÊDO

Dia: quinta-feira, 22 de agosto;

Horário: às 16h;

Local: no Stand 189a, próximo à saída, na Feira do Livro, realizada dentro do Hangar, em Belém.

Entrada gratuita no evento.