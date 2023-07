Neuber Uchôa pousa no Pará e faz shows com Ronaldo Silva e Allan Carvalho nos dias 5 e 6 de julho

O cantor e compositor Neuber Uchôa, um dos maiores representantes culturais de Roraima, está em Belém e vai participar de shows ao lado dos compositores paraenses Allan Carvalho e Ronaldo Silva. As apresentações do trio começam na quarta-feira (5), no Núcleo Ná Figueiredo, no bairro de Nazaré, a partir das 19h. Já na quinta-feira (6), eles vão colocar o público para dançar ao som dos ritmos carimbó, merengue e xote, no Savieira Cultural, no bairro do Jurunas, por volta das 21h. Os ingressos estão sendo vendidos nos espaços.

No repertório apresentando em Belém, Neuber promete fazer muito regionalismo e originalidade, com traços marcantes do seu trabalho artístico, como a batida do violão e a mistura rítmica entre os ritmos conhecidos em Roraima e na Amazônia.

Para o artista, estar de volta à capital paraense sempre tem um “gostinho de primeira vez”. Segundo o músico roraimense, é em Belém que ele consegue recarregar as energias e aprender sobre a cultura Amazônica.

“Venho aqui para aprender, ouvir e ver mais, e claro, deixar o que tenho de bom, é uma antropofagia mesmo. Imagina você cantar em uma cidade que tem muitos artistas, viver em uma cultura com os paraenses”, acrescentou Neuber, que está com boas expectativas para os shows que virão.

Neuber tem várias parcerias gravadas com renomados músicos do Estado, como Nilson Chaves, Patrícia Bastos, Manoel Cordeiro, Mahrco Monteiro, Lucinha Bastos e Ronaldo Silva. Inclusive, o compositor roraimense veio à capital para participar como convidado especial do Arrastão do Pavulagem a pedido de Ronaldo.

“Fui um dos convidados a ver aquela multidão de 35 mil pessoas. É muito legal, emocionante e encantador ver o povo curtindo, cantando as nossas músicas, se identificando com a nossa arte, é algo prazeroso e imensurável. Quero participar mais vezes”, relembrou Neuber sobre a participação no Arrastão.

Reencontro

Os shows que os três, Allan, Ronaldo e Neuber, fazem juntos ocorrem desde 2021, quando o artista representante da cultura de Roraima esteve em Belém. Nas apresentações, o público pode conferir músicas que exaltam a força da cultura popular originária do Norte, costumes, sotaques e o jeito nortista de ser.

De acordo com o compositor e produtor musical, Allan Carvalho, os reencontros entre os artistas servem para fortalecer o elo amazônico que criaram, além de proporcionar um encontro de gerações. Neles, são vistas a cumplicidade que atravessa fronteiras e rompe barreiras da distância entre os dois Estados.

“O público ao estar presente nesses momentos de encontro também pode aproveitar e ver como a música amazônica se mistura, embora existam várias Amazônias. O público vai notar esses ritmos com olhares poéticos distintos logo ao entoar do primeiro acordo”, disse Allan sobre a contribuição que os músicos pretendem deixar ao público que irá prestigiar os shows.

Além das duas apresentações na capital paraense, o cantor e Allan Carvalho são atrações confirmadas no Festival Marajoara de Cultura, que ocorrerá nos dias 14 a 16 de julho, em Soure e Salvaterra, na Ilha do Marajó, assim como também no Festival da Canção Ouremense, no dia 19 de julho, fazendo a abertura do evento em Ourém (PA).

“Os festivais são importantes conhecermos outras bagagens, criar outros elos, para ficar atento no que está rolando. Em Salvaterra, por exemplo, terá um luau, já em Soure teremos encontro com os mestres do carimbó”, explicou Allan sobre a programação.

Serviço:

Show de Neuber Uchôa com participações especiais de Ronaldo Silva e Allan Carvalho

Data: 5 de julho;

Local: Núcleo de Conexões Ná Figueredo: Av. Gentil Bitencourt, 449;

Horário: A partir das 19h.

Show de Neuber Uchôa com participações especiais de Ronaldo Silva e Allan Carvalho

Data: 6 de julho;

Local: Savieira Cultural, localizado na R. dos Tamoios, 1587, no bairro do Jurunas;

Horário: a partir das 21h.

Festival Marajoara de Cultura Amazônia

Dias: 14 a 16 de julho.

Festival da Canção Ouremense

Dia: 19 de julho.