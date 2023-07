Pavulagem já levou mais de 100 mil pessoas às ruas; último arrastão terá derrubada de mastros

Neste domingo, 2, acontece o último Arrastão do Pavulagem com o tema: "Arraial por um Mundo de Paz", com concentração na frente do Theatro da Paz e cortejo até a praça Waldemar Henrique. A estimativa é que por domingo o cortejo reúna 35 mil pessoas, portanto, nos últimos dias 11, 18 e 35 de junho o Arrastão levou 105 mil pessoas às ruas de Belém. A previsão da organização é superar o público de mais de 35 mil pessoas. A novidade é a derrubada do mastro que simboliza o encerramento.

Entre as atrações musicais estão a cantora Luê, os cantores Felipe Cordeiros e Allan Carvalho, além do grupo de Carimbó Sancari e da Orquestra João Viana da cidade Cachoeira do Arari, que tocarão quadrilhas no momento solene da "Derrubada do Mastro", uma novidade entre os domingos, segundo Junior Soares, músico e fundador do Arraial do Pavulagem. "Essa é a novidade, vamos derrubar o mastro e vem significar o encerramento da nossa quadra junina", iniciou.

"A derrubada do mastro das mulheres, dos homens e a retirada da bandeira de São João. Neste momento teremos a Orquestra João Viana de Cachoeira do Arari, que vai executar umas quadrilhas para o momento solene. Eles são nossos parceiros no cordão do Galo, na ilha do Marajó", continuou.

Junior Soares destaca o aumento do engajamento do público após o período pandêmico e destaca a participação dos bois de Ourém, no nordeste paraense. O Boi Pavulagem, anfitrião do cortejo, recebeu nos últimos 60 pessoas e os bois: Boi Lapixinha - Mestre Sales, Boi Flor do Campo - Mestre Zé Francisco/Valtinho e Boi Pai do Campo - Mestre Faustino. Além dos bois de Ourém, o Pavulagem sempre conta com a parceria do boi malhadinho, no Guamá, em Belém. "Para uma manifestação cultural de rua em Belém, aliás, na Amazônia né existe nenhum outro maior", disse.

A participação no Batalhão da Estrela também aumentou este ano. São 850 brincantes entre percussão, dança e pernaltas, 26 músicos nos sopros, cerca de 30 crianças na Campina e 140 pessoas no apoio. Um total de 1046 pessoas participam da atividade. Em parceria com o Instituto Mundo Azul, o Arraial levou 50 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias no segundo Arrastão, no dia 18 de junho, data que marcou o Dia Internacional do Orgulho Autista. No cordão de isolamento o Arrastão também tem uma área destinada às crianças e pessoas com deficiência (PDC).

