Arraial do Pavulagem: jovem faz ensaio de formatura como pernaultas' na Praça da República; veja

Ao conhecer o Arraial do Pavulagem pela primeira vez Enzo Abud, de 24 anos, teve a certeza de que sua história estava atrelada à essa manifestação da cultura popular. O jovem se encantou com uma ala em específico - os pernaltas, como são conhecidos o grupo de brincantes que vão cantando, pintados e andando de perna-de-pau. A união desta paixão com um outro momento importante na vida de estudante - a formatura em um curso superior - fez surgir um ensaio fotográfico icônico com Enzo vestido com a beca como pernalta.

“Eu queria fazer algo diferente. Não queria fazer o mesmo ensaio que todas as pessoas fazem. Ir para um estúdio ou ponto turístico da cidade. Queria fazer algo que tivesse a ver comigo, com o que eu gosto e eu sou. Eu queria fazer na perna-de-pau. Era diferente e original, nunca tinha visto alguém fazer antes e tinha a ver comigo”, revela Enzo.

O jovem de 24 anos se formou em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). A formatura foi no dia 26 de abril e o ensaio ocorreu dois dias depois na praça da República, local em que o Arraial tem concentrado os brincantes para sair pelas ruas de Belém rumo a praça Waldemar Henrique.

VEJA MAIS

A repercussão de um formando em cima de uma perna-de-pau foi imediata. Na mesma hora muitas pessoas começaram a fotografar, a filmar e parabenizar o rapaz pela conquista. “Aconteceu durante o ensaio. As pessoas na rua viam e começavam a bater foto. Como eu trabalho fazendo trabalhos como pernalta estou acostumado das pessoas virem pedir para bater foto, mas dessa vez foi além. Elas passavam batendo foto e filmando, as pessoas gritavam do ônibus, davam os parabéns, e perguntavam qual era o curso. Eu fiquei muito feliz com aquilo”, conta.

Enzo Pernalta (Arruda @arrudafotografia / Arquivo pessoal) (Arruda @arrudafotografia / Arquivo pessoal) (Arruda @arrudafotografia / Arquivo pessoal) (Arruda @arrudafotografia / Arquivo pessoal) (Arruda @arrudafotografia / Arquivo pessoal) (Arruda @arrudafotografia / Arquivo pessoal) (Arruda @arrudafotografia / Arquivo pessoal) (Arruda @arrudafotografia / Arquivo pessoal) (Arruda @arrudafotografia / Arquivo pessoal)

O próprio fotógrafo Lucas Arruda acostumado em realizar ensaios de formandos adorou a ideia. Mesmo já tendo realizado trabalhos com estudantes com a beca em locais diferentes, ele nunca imaginou que realizaria esse trabalho. “Nunca tinha chegado uma proposta desse tipo. Algo como fotos com a beca no RU ou no ônibus sempre chegam. Mas, alinhar as fotos da beca com as pernas de pau e o Arraial do Pavulagem foi realmente a primeira vez e eu amei a ideia. O Enzo contou que me escolheu porque eu trabalhei na fotografia do Arrastão do Pavulagem de 2022. Eu fiquei muito feliz por ter meu trabalho reconhecido e principalmente escolhido por ele pra essas fotos tão especiais e com tanto significado”, declarou.

Quem vê o resultado pode até pensar que tudo foi planejado, porém uma semana antes o ensaio seria de outra forma. Enzo iria fazer as fotos apenas com a beca normal em cima da perna de pau. Apesar da vontade de Enzo, uma semana antes ele não tinha encontrado nenhuma calça que combinasse com a beca e nem tinha dinheiro para mandar fazer a calça com o comprimento da perna-de-pau.

“Eu não faria com ela, já estava triste por não ter uma calça preta que combinasse. Como faço alguns trabalhos de pernalta para umas empresas, eu fui fazer uma trabalho que o personagem tinha essa calça preta com detalhe em vermelho. Falei com o dono da empresa que precisava dela emprestada, ou alugada, porque ela tinha haver com o que eu estava planejando”, detalhou Enzo.

O resultado fez todos elogiarem e se emocionarem com o trabalho. Desde a mãe de Enzo, os amigos do Arraial do Pavulagem até outras pessoas nas redes sociais. “O Arraial é uma conexão minha com o que é cultura popular, os folguedos de rua, eu me aproximando da minha cultura. Eu fico emocionado de falar. Desde o início essa era minha motivação, e com o tempo foi tendo um significado maior”, aponta.

Enzo e mais 35 mil pessoas se encontram neste domingo (25) no terceiro arrastão do Arraial do Pavulagem. O espetáculo começa com a Roda Cantada às 9h em frente ao Theatro da Paz. Às 10h, o cortejo desce pela Presidente Vargas e chega na Praça Waldemar Henrique após fazer a curva na Rua Municipalidade. O Arrastão do Pavulagem reúne o Batalhão da Estrela com mais de 1000 pessoas ensaiadas para fazer o espetáculo - entre brincantes de pernas-de-pau, dança e percussionistas, além de músicos de instrumento de sopro, banjo e outros.