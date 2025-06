Narcisa Tamborindeguy revela que perdeu a virgindade com filho de Frank Sinatra em Nova York

A socialite e jornalista Narcisa Tamborindeguy surpreendeu os apresentadores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ao fazer uma revelação inusitada durante o podcast Surubaum. No episódio desta terça-feira (24), Narcisa contou que sua primeira relação sexual foi com ninguém menos que Frank Sinatra Jr., filho do cantor e ator norte-americano Frank Sinatra.

"Foi com o filho do Frank Sinatra, só isso", disse Narcisa, arrancando reações de espanto e risos dos apresentadores. Ela ainda revelou o local da ocasião: o luxuoso Waldorf Astoria, tradicional hotel e edifício de apartamentos em Nova York, conhecido por receber celebridades, políticos e membros da realeza ao longo das décadas.

Relação com o herdeiro

Frank Sinatra Jr. (1944–2016) também seguiu carreira na música, assim como o pai, embora com menos projeção internacional. Segundo Narcisa, os dois viveram um breve romance na juventude. Como ela se casou aos 20 anos com o diretor Boninho, com quem teve sua primeira filha, Marianna, o encontro com o filho do astro teria ocorrido ainda na adolescência.

O assunto já havia sido mencionado por Narcisa em 2023, durante uma entrevista ao programa Faustão na Band. Na ocasião, ela relembrou o relacionamento com bom humor. "Eu deveria ter casado com ele. Dei mole! Hoje estaria numa cobertura", brincou.

Além do casamento com Boninho, de quem se divorciou em 1986, Narcisa também foi casada com o empresário Caco Johannpeter, com quem morou no Canadá e teve a segunda filha, Catarina.