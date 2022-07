Namorada de João Guilherme, filho do Faustão, ganha festa na casa de Ronaldo Fenômeno em Ibiza

Schynaider Moura ganhou a festa de aniversário, em Ibiza, na Espanha, preparada pela melhor amiga, Celina Locks, e pelo marido dela, Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador e a modelo receberam alguns amigos em sua casa em Ibiza, onde passam o verão europeu, para parabenizar a namorada de João Guilherme Silva e nora de Faustão.

Ela e João estão passando férias no balneário espanhol. Foi na casa de Celina e Ronaldo que os dois se conheceram. O herdeiro de Fausto Silva logo ficou encantado com a modelo e Ronaldo os apresentou.

Schynaider e João Guilherme não se largaram a noite toda, trocando juras de amor. Ela ainda ganhou na noite anterior uma celebração preparada pelo namorado, num passeio de iate: "Começando as celebrações do meu aniversário!!! No meu lugar favorito do mundo!".